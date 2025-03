Frühlingshafte Temperaturen locken mehr Menschen in Freizeitparks. In BW gibt es davon einige: Wann welche Freizeitparks ihre Tore öffnen und welche für Kinder besonders geeignet sind.

Mit dem Temperaturanstieg startet in Baden-Württemberg auch die Saison der Freizeitparks. Der Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) hat schon am vergangenen Samstag eine kleine Vor-Eröffnungsfeier veranstaltet. Viele weitere Freizeitparks stehen zudem bereits in den Startlöchern. Hier eine Auswahl der Parks im Land:

50 Jahre Europa-Park: Der Freizeitpark in Rust (Ortenaukreis) feiert dieses Jahr ein ganz besonderes Jubiläum. Bereits eine Woche vor der offiziellen Eröffnung am 22. März öffnete der Park zum "Pre-Opening" die Tore. Im luxemburgischen Themenbereich präsentiert der Park diese Saison ein neues interaktives Fahrgeschäft. Dabei begleiten die Besucherinnen und Besucher die Maskottchen Ed und Edda auf eine Reise durch Europa.

Preislich können sich die Gäste der Anlage in Rust auf teurere Tickets einstellen: Wie der Park auf seiner Website bekannt gibt, kostet ein Ticket nun mindestens 64,50 Euro. In der Sommersaison muss man für den Eintritt 73 Euro zahlen.

Neben dem Europa-Park öffnet auch der Erlebnispark Tripsdrill am 22. März. Erst einmal jedoch nur an den Wochenenden, dann ab dem 5. April täglich. Nach eigenen Angaben besuchten im vergangenen Jahr rund 800.000 Menschen den Park in Cleebronn im Kreis Heilbronn. Genauso wie im vergangenen Jahr kostet diese Saison der Tageseintritt 39,50 Euro.

Eine Neuigkeit gibt es: Laut Angaben des Parks soll der Wartebereich des Fahrgeschäfts "Wilde Gautsche" fertig werden. Dort werden die Besucherinnen und Besucher durch ein altes Stellwerk laufen und eine kleine Show bekommen.

Etwas später, aber pünktlich zum Start der Osterferien am 12. April eröffnet auch der Schwabenpark in Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis). Laut der Website des Parks sind die Eintrittspreise dieses Jahr gestiegen: Ein Standardticket kostet 30,50 Euro, zwei Euro mehr als im vergangenen Jahr.

Ein neuer Spielplatz soll dieses Jahr vor allem Familien mit Kindern zu einem Besuch bewegen: Auf der "Hofgaudi" gibt es neuerdings Rutschen, Klettermöglichkeiten und eine Murmelbahn.

Die neue Attraktion im Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren (Bodenseekreis) ist von einem Klassiker des Spieleherstellers inspiriert: Scotland Yard. Laut der Website des Freizeitparks bekommen Kinder eine Highspeed-Verfolgungsjagd geboten. Die soll sowohl drinnen als auch unter freiem Himmel stattfinden.

Das Spieleland öffnet am 5. April. Die Tageskarte kostet in dem Freizeitpark zwischen 29 und 45 Euro.

Ebenso starten das Legoland und der Peppa Pig Park am 5. April in die Saison. Im bayerischen Günzburg, nahe der Grenze zu Baden-Württemberg, dreht sich in dem Freizeitpark alles rund um TV-Kinderserie "Peppa Wutz".

Neben verschiedenen Fahrgeschäften gibt es dort in diesem Jahr eine besondere Neuigkeit: Mama Wutz erwartet Nachwuchs. Das Baby soll dieses Jahr auch im Park zu sehen sein. Der Eintritt kostet 32 Euro.

Am 5. April öffnet der Steinwasen Park in Oberried (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) seine Tore. Dort wurde für diese Saison die bisherige Sesselbahn abgebaut und durch eine moderne Seilbahn ersetzt. Die soll Anfang Mai eröffnet werden. Der Eintritt für den Park kostet 28 Euro.

Der Familienpark Westerheim (Alb-Donau-Kreis) bietet Besucherinnen und Besuchern eine Sommerrodelbahn. Laut Angaben des Parks leben dort außerdem mehr als 100 Tiere: Neben Kamelen und Kängurus gibt es auch Lamas und Ponys. Der Park hat bereits täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.