Zum vierten Mal in diesem Jahr: Am Wochenende kommt der Saharastaub zurück nach BW

Schon zum vierten Mal in diesem Jahr liegt über Baden-Württemberg Saharastaub in der Luft. Kommt es erneut zu Ablagerungen auf Autos und Terrassen?

Besitzerinnen und Besitzer einer Terrasse oder eines Balkons werden nicht gerade freudig auf dieses Wetterphänomen reagieren: Der Saharastaub ist zurück in Baden-Württemberg. Im Laufe des Freitags wird die Konzentration der feinen Partikel in der Luft immer weiter zulegen, bevor sie in der Nacht zum Samstag ihren Höchststand erreicht. Die Folgen sind zum einen spektakuläre Sonnenauf- und -untergänge. Der Staub könnte dann vielerorts für intensive rote und orange Färbungen des Himmels sorgen. Zum anderen sind aber auch Verschmutzungen von Terrassen und Balkons möglich. Auch auf geparkten Autos könnte sich der Staub ablagern.

Regen könnte den Saharastaub auf den Boden bringen

Laut SWR-Wetterexperte Hartmut Mühlbauer hängen solche Verschmutzungen eng mit Regenfällen zusammen, wie sie für die Nacht auf Samstag in ganz Baden-Württemberg vorhergesagt sind. Erst dadurch kann der Saharastaub überhaupt auf den Boden transportiert werden. Dabei ist die Intensität des Regens wichtig. "Wenn es zu stark regnet, kommt der Staub zwar auf den Boden, wird aber auch direkt wieder weggewaschen", so der Experte. Regnet es zu schwach, lagern sich durch die Regentropfen zu wenig Sandpartikel ab, um sichtbar zu sein, so Mühlbauer.

In der Nacht auf Samstag ist schwacher bis mäßiger Regen vorhergesagt, es könnte also zu leichten Ablagerungen auf Autos und Terrassen kommen. SWR-Experte Mühlbauer gibt aber Entwarnung: "Man könnte die Ablagerungen etwas sehen". So stark wie noch beim ersten diesjährigen Auftreten des Saharastaubs in Baden-Württemberg werden die Verschmutzungen aber nicht ausfallen. Nach den Regenfällen der Nacht, die in ganz Baden-Württemberg auftreten sollen, ist der Staub aus der Luft gewaschen. Spätestens am Samstagmittag sollte das Phänomen wieder vorbei sein.

Saharastaub über Baden-Württemberg ist Resultat der Großwetterlage

Dass der Staub aus Nordafrika für verschmutzte Autos in Baden-Württemberg sorgen kann, ist ein Resultat der Großwetterlage über dem europäischen Kontinent. Aktuell wirbelt ein Tiefdruckgebiet über Spanien, das bis auf den afrikanischen Kontinent reicht, den Staub der Sahara auf. In den höheren Luftschichten wird der Staub dann durch Luftströmungen nach Deutschland getragen. Als südlichste deutsche Bundesländer sind Baden-Württemberg und Bayern immer wieder von diesem Phänomen betroffen. Eine Gefahr für die Gesundheit der Menschen im Land liegt für gewöhnlich nicht vor. Allerdings können Allergikerinnen und Allergiker unter dem Staub leiden.

So haben Menschen in Baden-Württemberg den Saharastaub im März fotografiert: