Was tun, wenn meine Daten im Internet geklaut wurden?

Am Dienstag ist der „Safer Internet Day“, also der „Tag für mehr Internetsicherheit“. An dem internationalen Aktionstag soll auf die Gefahren im Internet hingewiesen werden. Koordiniert wird das Ganze in Deutschland von der EU-Initiative „Klicksafe“ mit Sitz in Ludwigshafen. Laut „Klicksafe“ haben Schulen, Unternehmen und Stiftungen in diesem Jahr ein Programm von 200 Veranstaltungen auf die Beine gestellt. So bietet die Verbraucherzentrale in Mainz heute ein online-Seminar zu den Risiken in sozialen Netzwerken an, die Ernst-Reuter-Realschule in Ludwigshafen hat eine Veranstaltung zum Thema „Hass im Netz“ und auch der SWR ist mit mehreren Projekten vertreten. mehr...