Was der Russland-Ukraine-Konflikt für Baden-Württemberg bedeutet

Die Krise zwischen der Ukraine und Russland spitzt sich zu. Auch in Baden-Württemberg wächst bei Politikern, Wirtschaftsverbänden und den Kommunen die Sorge vor einer Eskalation.

Kocht der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland weiter hoch? In der Nacht zum Mittwoch sagte US-Außenminister Antony Blinken ein Treffen mit seinem russischen Pendant Sergei Lawrow ab. UN-Chef António Guterres machte klar, dass die russischen Soldaten im Grenzgebiet zwischen der Ukraine und Russland keine unparteiischen Friedenswächter seien. Nach Entspannung sieht es im Osten Europas also nicht aus.

Auch in Baden-Württemberg wächst die Unsicherheit vor einem möglichen Krieg in der Ost-Ukraine. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zeigte sich am Dienstag besorgt: "Wie alle Menschen betrachte ich die Entwicklungen mit großer Sorge", sagte er. Trotz der aktuellen Situation hoffe er, dass der Konflikt nicht zu einem Krieg führe, sondern friedlich gelöst werde. Die Politik der Bundesregierung und der Europäischen Union habe seine volle Unterstützung, so Kretschmann.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hofft auf eine friedliche Lösung des Konflikts. (Archivbild) SWR

CDU-Wirtschaftspolitiker: Putins Finte

Kritik am Vorgehen der Bundesregierung kam dagegen vom baden-württembergischen CDU-Wirtschaftspolitiker Christian von Stetten. In der "Heilbronner Stimme" kritisierte er, dass die Regierung "leider auf Putins Finte und den angekündigten Teiltruppenrückzug hereingefallen" sei. "Andere Länderregierungen haben sich nicht so schnell blenden lassen und waren deshalb besser vorbereitet", sagte der Bundestagsabgeordnete.

Energiepreise könnten weiter steigen

Für die Wirtschaft in Baden-Württemberg spielen Russland und auch die Ukraine eine eher geringe Rolle. Bei den Exporten lag Russland 2021 mit einem Anteil von 1,7 Prozent aller Ausfuhren auf Platz 16. In die Ukraine gingen 0,3 Prozent aller ausgelieferten Waren. Bei den Einfuhren ist die Rolle der Länder mit 1,0 Prozent (Russland) und 0,1 Prozent (Ukraine) noch geringer.

Ein Sprecher des Verbands Unternehmer Baden-Württemberg rechnet damit, dass die Auswirkungen des Konflikts gesamtwirtschaftlich überschaubar blieben. Man habe allerdings die Sorge, dass die ohnehin sehr hohen Energiepreise durch den Konflikt steigen könnten.

Manche Unternehmen erwarten erhebliche Nachteile

Wolfgang Grenke, Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertages (BWIHK) sieht das ähnlich. "Wir rechnen auch bei wichtigen Rohstoffen aus der Russischen Föderation und den Anrainern wie beispielsweise Aluminium, Titan, Zink oder Wolfram mit negativen Einflüssen auf die Lieferketten", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

"Unter den Unternehmen mit hohem Russland- oder Ukraine-Geschäftsanteil können natürlich einige durch die Krise erhebliche Nachteile erleiden", so Grenke weiter. Embargos träfen beide Seiten von Geschäftsbeziehungen. Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass die Firmen nach der Corona-Pandemie auch diese Krise meistern.

Zeppelin könnte bis zu 800 Millionen Euro weniger Umsatz machen

Besonders betroffen vom Konflikt könnte das Unternehmen Zeppelin in Friedrichshafen sein. Geschäftsvorsitzender Peter Gerstmann sagte dem "Südkurier": "Sollte der Handel mit Russland und der Ukraine zum Erliegen kommen, fehlen uns geplante Umsätze von 600 bis 800 Millionen Euro pro Jahr." Wenn man Länder wie Armenien, Usbekistan, Tadschikistan und Turkmenistan - die für das Friedrichshafener Stiftungsunternehmen ebenfalls wichtige Märkte seien - hinzunimmt, werde es noch deutlich mehr.

"Wie auch immer die Krise geartet sein wird, sie wird uns erheblich treffen", sagte Gerstmann der Zeitung. Die Auftragsbücher seien bislang in den osteuropäischen Märkten gut gefüllt. Für rund 2.600 Mitarbeiter in Russland und der Ukraine gebe es Evakuierungspläne, die bei Bedarf aus der Schublade gezogen würden.

Viele Kommunen pflegen Städtepartnerschaften

In Baden-Württemberg bestehen zudem zahlreiche Städtepartnerschaften mit Russland und der Ukraine. Baden-Baden beispielsweise pflegt eine Partnerschaft mit Krasnodar, östlich der Krim-Halbinsel gelegen. Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen (CDU) hat den Beteiligten im Ukraine-Konflikt ein Dialogtreffen im Schwarzwald vorgeschlagen. Sie verwies darauf, dass etwa der französische Staatspräsident Charles de Gaulle und der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) 1962 mit einer Konferenz in Baden-Baden den Grundstein für die Verbesserung der deutsch-französischen Beziehungen gelegt hatten.

Freiburgs OB sichert Partnerstadt Hilfe zu

Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) tauschte sich mit Andrij Sadovyj, dem Bürgermeister der Partnerstadt Lwiw (früher Lemberg), über die Lage in der Ukraine aus. Horn sicherte der Partnerstadt im Kriegsfall Hilfe zu.

Kirchenpfarrer: Viele Menschen haben Notfall-Koffer gepackt

Auch die Ukrainisch-Griechisch-Katholische Gemeinde in Stuttgart zeigt sich besorgt. Pfarrer Roman Wruszczak sagte, dass viele seiner Gemeindemitglieder engste Kontakte mit der Ukraine hätten. "Die Situation vor Ort ist noch ruhig, dennoch unfassbar angespannt." Auf der einen Seite gebe es einige Bauern, "die ihr Land nicht verlassen möchten und verzweifelt schwören, mit der Mistgabel ihre Felder zu verteidigen", so Wruszczak. "Auf der anderen Seite gibt es viele Familien, die die Notfall-Koffer bereits gepackt haben." Viele Menschen bräuchten nicht nur intensive Seelsorge, sondern auch qualifizierte psychologische Begleitung. "Meine Frau und ich sind bereit, in unser Haus eine ganze Familie der Kriegsflüchtlinge aufzunehmen", sagte der Pfarrer.

47.000 Russen und Ukrainer leben in BW

In Baden-Württemberg leben laut Angaben des Statistischen Landesamts rund 31.000 russische und etwa 16.000 ukrainische Staatsbürger. Die meisten Russen und Ukrainer leben in Stuttgart - jeweils mehr als 2.000.