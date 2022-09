Ein Jahr nach dem Desaster bei der Bundestagswahl hält CDU-Chef Merz auf dem Parteitag in Hannover eine Motivationsrede an seine Partei. Die umstrittene Frauenquote erwähnt er zunächst mit keinem Wort. Doch das Thema wabert rund um den Parteitag - auch weil Deligierte aus Baden-Württemberg den Finger in die Wunde legen. mehr...