Rundholzkartell: BW-Sägewerke mit Millionenklage abgewiesen

36 Sägewerke sind gegen das Land Baden-Württemberg vor Gericht gezogen. Der Vorwurf: Vormachtstellung am Markt und zu hohe Preise. Nun ist die Schadenersatzklage gescheitert.

Das Landgericht Stuttgart hat die knapp 500 Millionen Euro schwere Schadenersatzklage zahlreicher Sägewerke gegen das Land Baden-Württemberg abgewiesen. Eine sogenannte Ausgleichsgesellschaft der Unternehmen sei nicht berechtigt, Ansprüche geltend zu machen, sagte die Vorsitzende Richterin einer Zivilkammer des Stuttgarter Landgerichts am Donnerstag. Es ging bei der Entscheidung nicht darum, ob den Sägewerken und Holzhändlern Schadensersatz zusteht oder nicht. Das Gericht hält die Klage für nicht zulässig, weil hier die Konstruktion eines sogenannten "Sammelklage-Inkassos" benutzt wurde, was im Kartellrecht unzulässig sei.

Als Kläger trat eine eigens gegründete GmbH an, die sich die Forderungen der betroffenen Betriebe hat abtreten lassen. Dahinter steckt ein großer US-Konzern als Prozessfinanzierer. Das Gericht sieht die Gefahr, dass hier sachfremde Entscheidungskriterien zu Lasten der Sägewerke gehen könnten. Bei einer etwaigen Zahlung von Schadensersatz hat sich nämlich die Klägerin erst mal Kostenerstattungen in dreifacher Höhe gesichert; für die Sägewerke bliebe nur ein Rest. Mit ähnlichen Klagen versuchen GmbH und Prozessfinanzierer auch in Rheinland-Pfalz, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen von den Landesregierungen Schadensersatz zu erstreiten.

Der Vorwurf: Zu hohe Preise durch Vormachtstellung am Holzmarkt

Der Streit zwischen den Sägewerken und dem Land Baden-Württemberg liegt schon einige Jahre zurück. Die Sägeunternehmen werfen dem Land vor, dass sie von 1978 bis September 2016 zu viel Geld für Rundholz bezahlen mussten - da sich die Waldbesitzer zusammengetan hatten und, statt untereinander zu konkurrieren, höhere Preise verlangt hätten. Aufgrund dieser Vormachtstellung am Markt - durch die zentrale Vermarktung durch das Land entstanden - sei für die Sägewerke ein Schaden in Millionenhöhe verursacht worden, so der Vorwurf.

Der baden-württembergische Forstminister Peter Hauk (CDU) begrüßte das Urteil. Das Land sehe sich in seiner Position bestätigt, teilte er am Donnerstag in Stuttgart mit. Den Sägewerken sei kein Schaden durch den Rundholzverkauf entstanden, darauf habe das Land während des gesamten Verfahrens hingewiesen. Beweise für einen möglichen Schaden seien auch nicht vorgelegt worden. Deshalb fehle auch die Grundlage für Schadenersatzforderung.

Rundholz: Sägewerke fordern Schadenersatz in Millionenhöhe

Eine sogenannte Ausgleichsgesellschaft, die 36 Sägewerke vertritt, forderte deshalb Schadenersatz in Höhe von rund 416 Millionen Euro, allerdings plus Zinsen - am Ende dürfte sich die geforderte Summe deshalb auf knapp 500 Millionen Euro belaufen.

Das Land Baden-Württemberg und seine Forstverwaltung hatten Holz aus dem Staatswald sowie aus kommunalen und privaten Wäldern jahrzehntelang zentral vermarktet. Bei rund 240.000 verschiedenen Waldbesitzern in Baden-Württemberg war die Landesregierung überzeugt davon, dass die gemeinsame Vermarktung dadurch für alle vereinfacht werde. Das Bundeskartellamt hatte diese Praxis jedoch im Jahr 2015 gestoppt: Ein gebündelter Verkauf sei eine marktbeherrschende Position, die gegen das Kartellrecht verstoße. Seit über sechs Jahren schon verkauft das Land jetzt nur noch Holz aus seinem Staatswald.

Holzstreit beschäftigt Gerichte schon seit Jahren

2017 bestätigte das Oberlandesgericht Düsseldorf die Verfügung des Kartellamts nach einer Beschwerde des Landes. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil aber 2018 wegen eines Verfahrensfehlers auf. Die Richter in Karlsruhe entschieden aber nicht, ob ein Verstoß gegen das Kartellrecht vorliegt.