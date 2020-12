Der Rundfunkrat des Südwestrundfunks hat am Freitag den Haushaltsplan für das Jahr 2021 genehmigt. Das Ergebnis: Der SWR will seinen 10-jährigen Einspar- und Umbauprozess fortsetzen. Für den Intendanten Kai Gniffke ist es vorrangiges Ziel, die Digitalisierung weiter zu stärken. Damit will der SWR seine Akzeptanz bei den Jüngeren in der Gesellschaft erhöhen. Ein anderer Schwerpunkt ist der Ausbau der Regionalisierung. Zu den Landtagswahlen im Frühjahr in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz plant der SWR einen barrierefreien Zugang zu allen Fernsehsendungen. So wird es Angebote in Gebärdensprache und Informationen in Leichter Sprache im Internet geben. Außerdem sollen Fernsehsendungen untertitelt werden. Bis zum Jahresende 2021 muss der Sender mit einem operativen Minus von rund 60 Millionen Euro rechnen. Dieses Ergebnis soll aus in den Vorjahren erwirtschafteten Eigenmitteln ausgeglichen werden.