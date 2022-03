Schuljahr 2021/2022: Fast die Hälfte der Grundschulkinder kamen ins Gymnasium

per Mail teilen

92.300 Grundschulkinder in Baden-Württemberg standen im vergangenen Jahr vor der Entscheidung, welche weiterführende Schule sie besuchen sollen. Davon haben sich 44,1 Prozent dazu entschieden, ein allgemeinbildendes Gymnasium zu besuchen, berichtete das Kultusministerium am Donnerstag. Das sind 1,6 Prozent mehr als im Vorjahr. 33,6 Prozent entschieden sich für eine Realschule, damit liegt der Wert ein Prozentpunkt unter dem Wert aus dem vergangenen Jahr. Die Haupt- und Werkrealschulen waren das Ziel von 5,7 Prozent der Schülerinnen und Schüler, das sind 0,6 Prozent weniger als im Jahr zuvor. "Wir haben bei den Übergangsquoten leichte Veränderungen, aber insgesamt stabile Quoten. Unser Schulsystem ist sehr durchlässig und es stehen viele Wege offen, die zu einem guten Beruf führen“, sagte die Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) dazu. Die Quote der Übergänge auf die Gemeinschaftsschulen liegt zu diesem Schuljahr bei 13,4 Prozent, das sind 0,2 Prozent weniger als 2020/2021.