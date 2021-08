Nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen fordert FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke Konsequenzen für geplante Bauplätze in Baden-Württemberg. In Gebieten mit einem hohen Hochwasserrisiko müsse das Ausweisen von neuen Bauplätzen untersagt werden, sagte er der "Heilbronner Stimme". Es gebe auch in Baden-Württemberg Lagen, wo Hausbesitzer wegen des hohen Hochwasserrisikos keine Elementarversicherung fänden. An solchen Stellen solle nicht mehr gebaut werden, so Rülke.