Der Chef der konservativen Werte-Union, Alexander Mitsch, fordert nach dem Wahldesaster der CDU in Baden-Württemberg den Rücktritt von Landeschef Thomas Strobl aus Heilbronn. "Nötig ist eine komplette Erneuerung an der Spitze der Landespartei, die auch Thomas Strobl beinhaltet", sagte Mitsch den Badischen Neuesten Nachrichten (BNN, Freitagsausgabe). CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann habe richtigerweise bereits Konsequenzen gezogen, sagte er. Die Parteispitze müsse sich nun komplett neu aufstellen. Aus seiner Sicht stünden mit Generalsekretär Manuel Hagel, Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut sowie dem stellvertretenden CDU/CSU-Fraktionschef Thorsten Frei und dem Chef des Parlamentskreises Mittelstand im Bundestag, Christian von Stetten, "durchaus profilierte Unionspolitiker zur Verfügung, die das Potenzial haben, diese Partei wieder aufzubauen", sagte Mitsch den BNN. Außerdem müsse die CDU lernen, "mehr auf ihre Basis zu hören". Der Chef der Werte-Union fordert, den neuen Landeschef in einem Mitgliederentscheid zu bestimmen.