Decathlon ruft Hähnchencurry zurück

Der französische Sportartikelriese Decathlon ruft die Trekkingnahrung "Reis mit Hähnchencurry glutenfrei gefriergetrocknet 120 g" der Marke Forclaz zurück. Im Rahmen von Kontrollen habe man festgestellt, dass ein potentielles Sicherheitsrisiko bestehe, so der in Plochingen (Landkreis Esslingen) ansässige deutsche Ableger des Konzerns in einer Mitteilung. Der Ethylenoxid-Gehalt liegt demnach über dem zugelassenen Grenzwert. Ethylenoxid ist laut Verbraucherzentrale ein Pflanzenschutz- und Begasungsmittel. Es kann das Erbgut verändern und Krebs erzeugen. Betroffen sind laut Decathlon Produkte, die zwischen dem 28. Juni und 16. August 2021 erworben wurden und die Chargen-Nummer 16621003 sowie das Mindesthaltbarkeitsdatum 15. Juni 2024 haben. Diese könnten in den Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde auch für bereits angebrochene Produkte erstattet.