ADAC warnt vor Rückreiseverkehr ab Freitag - Verkehr auf der A8 stockt

Die Osterferien in BW neigen sich dem Ende entgegen - und das bedeutet wieder volle Straßen und viele Staus. Auf der A8 müssen bereits 30 Minuten mehr Fahrtzeit eingeplant werden.

Auf volle Straßen und Staus müssen sich Reisende in Baden-Württemberg zum Ende der Osterferien einstellen. Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) warnte am Donnerstag vor einem starken Rückreiseverkehr am Wochenende. Am größten sei die Staugefahr am Freitag- und Sonntagnachmittag.

Aktuell stockender Verkehr auf der A8 und der A81

Lange Staus mit stundenlanger Wartezeit blieben am Freitagnachmittag bisher aus. Allerdings läuft der Verkehr an den bekannten Stauschwerpunkten im Land eher zäh. Unter anderem auf der Autobahn 8 stockt der Verkehr in Richtung Karlsruhe zwischen Heimsheim (Enzkreis) und Pforzheim-Nord bereits auf fünf Kilometern. Reisende müssen mit einer Verzögerung von bis zu 30 Minuten rechnen.

Auch in der Region Stuttgart sind die üblichen Verkehrsachsen betroffen, wie beispielsweise die A81 in Richtung Singen. Zwischen dem Kreuz Stuttgart und Böblingen-Hulb stockt der Verkehr hier auf sieben Kilometer wegen einer Baustelle.

Informieren Sie sich hier über die aktuellen Verkehrsmeldungen des SWR:

Auch Rückreiseverkehr am Flughafen Stuttgart

Auch am Flughafen Stuttgart macht sich der Rückreiseverkehr bemerkbar. "Der Freitag ist der Flugtag über die Osterferien mit den meisten Flugbewegungen", erklärte Beate Schleicher vom Flughafen Stuttgart dem SWR. Es gebe über 200 Starts und Landungen an einem Tag, so die Sprecherin. "Die gefragtesten Ziele waren dieses Mal Istanbul, Antalia und Mallorca. Und von da kommen jetzt auch viele Maschinen zurück." Insgesamt verzeichnete der Flughafen rund 2.000 Flüge über die Osterferien. "Das sind etwa 250.000 Passagiere, die angekommen oder abgeflogen sind", so die Flughafen-Sprecherin.

Am Osterwochenende etwas weniger Staus als 2022

Von Gründonnerstag bis Ostermontag hatte der ADAC 438 Staumeldungen registriert. Die damit verbundenen Verzögerungen summierten sich den Angaben nach auf rund 440 Stunden. Im Vorjahr hätten Fahrer und -fahrerinnen mit insgesamt 476 Stunden über die Osterfeiertage sogar noch etwas mehr Zeit in Staus verbracht.

Pforzheim ist Stau-Spitzenreiter

Auf der Autobahn 8 bei Pforzheim haben Autofahrer im Jahr 2022 bundesweit die meiste Zeit im Stau verloren. Der Abschnitt zwischen Pforzheim-Ost und Pforzheim-Süd in Fahrtrichtung Stuttgart war mit 3.200 Staustunden der Stau-Hotspot in Deutschland, wie der ADAC in seiner Bilanz für Baden-Württemberg mitteilte. Grund dafür sei insbesondere der Ausbau der A8 auf sechs Spuren. Bis 2026 soll voraussichtlich an dem Projekt gearbeitet werden.

Im April war die A8 bei Pforzheim zuletzt wegen Brückenbauarbeiten über das Osterwochenende mehrere Tage gesperrt gewesen. Insgesamt hat die Dauer, die Fahrer in Baden-Württemberg in Staus stehen, zugenommen.