Freie Fahrt in der Umweltzone? In diesen BW-Städten soll eine Abschaffung geprüft werden

Dürfen auch Fahrzeuge ohne grüne Plakette wieder in Umweltzonen fahren? In manchen Städten Baden-Württembergs könnte das bald der Fall sein - was nicht überall Anklang findet.

In mehreren Städten Baden-Württembergs soll geprüft werden, ob die Umweltzonen abgeschafft werden können. Wie das Verkehrsministerium am Donnerstag mitteilte, liegen die Schadstoffwerte in mehreren Orten "zwischenzeitlich so deutlich unter den Grenzwerten, dass die grünen Umweltzonen nicht mehr erforderlich sind". Grund sei eine "wesentliche" Verbesserung der Luftqualität. "Wo die Grenzwerte nur knapp eingehalten sind, müssen jedoch alle Maßnahmen beibehalten werden", heißt es weiter.

Genauer unter die Lupe kommen die Städte Heidelberg, Ilsfeld (Kreis Heilbronn), Karlsruhe, Pfinztal (Kreis Karlsruhe), Schramberg (Kreis Rottweil), Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis), Urbach (Rems-Murr-Kreis) und Wendlingen (Kreis Esslingen). Zuständig für die Überprüfung seien die Regierungspräsidien. "Es wird eine Aufhebung der grünen Umweltzonen im Jahr 2022 angestrebt", teilte das Verkehrsministerium mit. Auch wenn die Umweltzonen in betreffenden Städten aufgehoben werden, soll es dennoch eine Fortschreibung von Luftreinhalteplänen geben.

Grüne Plakette als "Eintrittskarte" in die Umweltzonen

Die grüne Plakette auf der Windschutzscheibe gilt seit der Einführung der Umweltzonen in deutschen Innenstädten als "Eintrittskarte", um das eigene Fahrzeug innerhalb ausgewiesener Bereiche bewegen zu dürfen. Das Ziel der Umweltzonen ist es, die Luftqualität in den Städten zu verbessern.

In Baden-Württemberg gibt es nach Informationen des Verkehrsministeriums mehr als 20 lokale und regionale Umweltzonen in insgesamt 38 Orten, die nur von Fahrzeugen mit einer grünen Plakette befahren werden dürfen.

BUND: Schadstoffreduzierung liegt an Corona

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) kritisierte das als verfrüht und voreilig. Richtig sei, dass die Luftqualität in den Städten besser geworden sei und die Grenzwerte meist eingehalten würden. "Richtig ist aber auch, dass ein beträchtlicher Teil der Schadstoffreduzierungen auf den infolge der Corona-Einschränkungen massiv gesunkenen Autoverkehr zurückzuführen ist", sagte Martin Bachhofer, BUND-Landesgeschäftsführer.

FDP für Abschaffung von Fahrverboten

Dass die Umweltzonen in einigen Städten mit sehr sauberer Luft nun entfallen sollen, ist aus Sicht der CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg konsequent. "Auch alle anderen einschränkenden Maßnahmen zur Luftreinhaltung müssen regelmäßig auf den Prüfstand gestellt und überprüft werden, ob sie noch notwendig und verhältnismäßig sind - auch in Stuttgart", hieß es in einer Pressemitteilung. Die FDP-Fraktion forderte, dass Fahrverbote verschwinden müssen.