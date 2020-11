Corona-Tests an Flughäfen in Baden-Württemberg beginnen

Seit Montag können sich Heimkehrer an den baden-württembergischen Flughäfen freiwillig auf das Coronavirus testen lassen - so zum Beispiel in Stuttgart. Noch sind die Tests freiwillig, voraussichtlich werden sie jedoch im Laufe der Woche verpflichtend gemacht.