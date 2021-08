Der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) warnt vor einem weiteren Rückgang der Ausbildungszahlen. "Die Karriere mit Lehre muss auch von der Politik verstärkt unterstützt werden", so der BWIKH-Chef Grenke. Wenn es nicht genügend Fachkräfte gebe, habe die gravierenden Auswirkungen auf den Standort Baden-Württemberg. Während der Corona-Pandemie habe es viele Probleme bei der Ansprache potenzieller Azubis gegeben. So seien Ausbildungsmessen weggefallen, oder es gab in den Schulen keine entsprechenden Veranstaltungen, weil alle im Fernunterricht waren. Die digitalen Ersatzangebote seien nicht so wirkungsvoll wie der direkte Kontakt. Zugleich mahnte Grenke eine bessere Ausstattung der Berufsschulen an. "Der Staat muss verstärkt in die Berufsschulen investieren. Zum einen in die technische Ausstattung und zum anderen auch in das Personal." Jede ausgefallene Unterrichtsstunde mache sich beim Azubi bemerkbar.