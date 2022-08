Der mutmaßliche Mörder der 14-Jährigen aus Gottenheim stand bis Januar in Hessen unter Führungsaufsicht. Auch in Baden-Württemberg werden viele Sexualstraftäter betreut.

Ähnlich wie in Hessen gibt es auch Baden-Württemberg ein spezielles Programm für besonders rückfallgefährdete Sexualstraftäter. Nach Angaben des Landesinnenministeriums befinden sich aktuell einige hundert Personen im sogenannten KURS-Programm (Konzeption zum Umgang mit rückfallgefährdeten Sexualstraftätern). Das Ministerium spricht von einer mittleren dreistelligen Zahl.

BW: Verstöße stehen nicht immer im sexuellen Kontext

Von Januar bis Juli dieses Jahr gab es demnach nur wenige Meldungen über eine erneute Straffälligkeit von "Risikoprobanden". Die Meldungen umfassten auch Verstöße gegen Weisungen während der Führungsaufsicht. Sie stünden also nicht zwangsläufig in einem sexuellen Kontext, sagte der Sprecher des Innenministeriums in Stuttgart.

Die Konzeption zum Umgang mit rückfallgefährdeten Sexualstraftätern (KURS) wurde laut Innenministerium zum 1. November 2020 überarbeitet. Ziel sei es, die Allgemeinheit bestmöglich vor besonders rückfallgefährdeten Straftäterinnen und Straftätern zu schützen. Dafür sollten unter anderem Justiz, Maßregelvollzug, Polizei und Jugendämter enger zusammenarbeiten und die führungsaufsichts- und gefahrenabwehrrechtlichen Maßnahmen besser verzahnt werden, so das Ministerium.

Konsequenzen aus dem Missbrauchsfall von Staufen

Hintergrund der Überarbeitung waren Empfehlungen der Kommission Kinderschutz im Nachgang des Missbrauchsfalls von Staufen bei Freiburg. Die Mutter eines Sohnes und ihr damaliger Lebensgefährte hatten das Kind über zwei Jahre vielfach vergewaltigt und zur Prostitution gezwungen. Die Mutter wurde zu zwölfeinhalb Jahren Haft und der vorbestrafte Mann zu zwölf Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Er war bereits im Jahr 2010 vom Landgericht Freiburg unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden und stand wegen hoher Rückfallgefahr unter Führungsaufsicht.

KURS-"Risikokandidaten" leugnen ihre Taten oft

KURS-Risikokandidaten sind nach Angaben des Innenministeriums oft Täter, die im Gefängnis ihre Chance auf eine Therapie nicht genutzt haben. Viele verleugnen und bagatellisieren ihre Taten. Die meisten haben nach Auskunft von Experten eine Persönlichkeitsstörung. Es gibt demnach drei Kategorien, nach denen sie eingestuft werden: Kategorie 1 - herausragendes Gefahrenpotenzial, Kategorie 2 - hohes Gefahrenpotenzial und Kategorie 3 - mittlere Gefahr.

Mutmaßlicher Mörder von Ayleen war vorbestrafter Sexualstraftäter

Der mutmaßliche Mörder der 14 Jahre alten Schülerin aus Gottenheim war bis Anfang des Jahres in einem Präventionsprogramm in Hessen. Der 29-Jährige war als Jugendlicher für zehn Jahre wegen eines versuchten Sexualdelikts in ein psychiatrisches Krankenhaus gekommen. 2017 wurde er entlassen und unter Führungsaufsicht gestellt. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen ihn: Entziehung Minderjähriger, sexuelle Nötigung und Mord in Verdeckungsabsicht. Die Schülerin soll mit dem Mann wochenlang im Internet gechattet und ihn über ein bekanntes Online-Spiel kennengelernt haben.