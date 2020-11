Die Weihnachtsferien sollen in ganz Baden-Württemberg verpflichtend verlängert werden. Familien sollen so vor den Feiertagen Kontakte reduzieren. Das stößt nicht bei jedem auf Gegenliebe.

In Baden-Württemberg, wie in einigen anderen Ländern, ist bislang der 22. Dezember (Dienstag) der letzte Schultag. Jetzt sollen die Schüler bereits am 18. Dezember (Freitag) in die Ferien entlassen werden. Das hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bei der Regierungspressekonferenz in Stuttgart bekannt gegeben. Die Verlängerung soll für die rund 4.500 Schulen im Land verpflichtend sein und dem Schutz vor Corona-Infektionen dienen. Darauf hätten sich die Ministerpräsidenten bei ihren Gesprächen über die Corona-Regeln mit Ausnahme von Bremen geeinigt, sagte Kretschmann.

Durch längere Ferien weniger Kontakte

In Baden-Württemberg gibt es in diesem Schuljahr vier bewegliche Ferientage. Mit den verlängerten Ferien habe man bis Heiligabend eine Strecke von fünf bis sechs Tagen, so Kretschmann. Die könne man nutzen, um Kontakte zu minimieren und um in "eine Art selbstgewählte Quarantäne" zu gehen, damit an Weihnachten zum Beispiel die Großeltern kommen könnten.

"Man hat dann bis Weihnachten eine ganze Inkubationsphase." Winfried Kretschmann (Grüne), Ministerpräsident BW

Landeselternbeirat: Entscheidung "weltfremd"

Der Vorsitzende des Landeselternbeirats Baden-Württemberg, Michael Mittelstaedt, hält nichts von verlängerten Weihnachtsferien. "Ich verstehe nicht, wie man auf die Idee kommen kann. Für mich ist das nicht plausibel", sagte Mittelstaedt im SWR. Es sei weltfremd zu glauben, dass die Schüler die zusätzliche freie Zeit in Quarantäne verbringen würden. Stattdessen rechnet Mittelstaedt damit, dass die zwei Ferientage dazu genützt würden, früher in den Weihnachtsurlaub oder zu Verwandten zu fahren. Um das Risiko von Ansteckungen zu verringern, plädiert er stattdessen für Schnelltests. Man habe zwar keine hundertprozentige Sicherheit, so Mittelstaedt, aber auch schon eine neunzigprozentige Sicherheit sei doch besser als nichts.

Kultusministerin warnt vor Problemen bei Betreuung

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) betonte im SWR-Interview, eine Verlängerung der Ferien löse organisatorische Fragen aus, die zahlreiche Eltern vor Betreuungsprobleme stellten. Vor allem für Eltern mit kleineren Kindern oder für Berufstätige sei das eine Herausforderung, sagte Eisenmann. Viele hätten ihren Urlaub in Teilen schon aufgebraucht. "Beide Seiten der Medaille muss man da abwägen", so Eisenmann. Außerdem mache es keinen Sinn, die Schule zu schließen und dafür umfangreiche Notbetreuung anzubieten. "Wenn ich umfangreiche Notbetreuung anbiete, kann ich auch die Schulen öffnen. Und vor dem Hintergrund kamen wir im Kultusministerium zu einem anderen Abwägungsprozess", sagte Eisenmann. Vor zwei Wochen hatte Eisenmann mitgeteilt, sie werde keine längeren Weihnachtsferien landesweit anordnen.

Kretschmann unzufrieden mit Entscheidung der Länder

Nach den Beratungen der Ministerpräsidenten zur Corona-Krise zeigt sich Kretschmann nicht vollends überzeugt von der Linie der Länder. Unter anderem sei der Zeitraum der vorgeschlagenen Lockerungen vom 23. Dezember bis zum 1. Januar zu lang. "Ich bin skeptisch, ob das Paket insgesamt die nötige Wirkung entfalten wird", sagte Kretschmann.

Riexinger kritisiert Begrenzung der Personenzahl

Dass sich an den Weihnachtstagen nur eine bestimmte Anzahl von Personen im Familienkreis treffen darf, kritisierte der Parteichef der Linken und Stuttgarter Abgeordnete Bernd Riexinger. "Das ist realitätsfremd", sagte er im SWR. Grundsätzlich sei auch seine Partei dafür, alles zu tun, um Ansteckungsmöglichkeiten mit dem Coronavirus einzuschränken. Allerdings müsse man respektieren, dass sich an den Weihnachtstagen "die Familien treffen möchten." Man könne schlecht "aussieben", wer sich treffe und wer nicht, so Riexinger. Der Parteichef der Linken sagte weiter, man könne der Bevölkerung vertrauen, "die inzwischen ganz gut mit der Krise umgehen kann und überwiegend verantwortungsbewusst handelt."

Am Mittwoch tagen Bund und Länder

Am Mittwoch wollen Bund und Länder Klarheit schaffen, wie es weitergeht mit den Corona-Maßnahmen - und wie Deutschland Weihnachten und Silvester verbringt. Offenbar stehen einige Maßnahmen schon fest:

Ab dem 1. Dezember nur noch maximal fünf Menschen bei privaten Treffen drinnen oder draußen, Kinder bis 14 Jahren ausgenommen. Ausnahmen sind für die Weihnachtsfeiertage vorgesehen: Im Zeitraum vom 23. Dezember bis 1. Januar soll bei privaten Weihnachtsfeiern zuhause eine Obergrenze von zehn Personen möglich sein, unabhängig von der Zahl der Haushalte. Auch hier werden Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt.

Die Maskenpflicht wird erweitert und soll künftig auch vor Einzelhandelsgeschäften und auf Parkplätzen gelten.

An allen weiterführenden Schulen soll ab Klasse sieben eine Maskenpflicht gelten. Der Präsenzunterricht soll so weit wie möglich fortgeführt werden.

Der Teil-Lockdown (Schließung von Restaurants, Hotels, Fitnesstudios, Sportstätten) soll verlängert werden. Erst einmal bis zum 20. Dezember. Wie es danach weitergeht, ist unklar. Ein Vorschlag ist, die Maßnahmen im Zwei-Wochen-Rhythmus zu verlängern, sofern sich die Lage nicht bessert. Länder mit einem Inzidenzwert von weniger als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner sollen davon abweichen dürfen.

Kretschmann: Kultur und Gaststätten wohl auch im Januar noch geschlossen

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält eine Öffnung von Kultur und Gastronomie jedoch auch nach Weihnachten für unwahrscheinlich. An eine Öffnung sei bei den derzeitigen Infektionszahlen auch im Januar noch nicht zu denken, sagte Kretschmann. "So bitter das für diese Betriebe ist - ich kann deren Zorn wirklich verstehen." Die Maßnahmen, auf die sich die Regierungschefs der Länder grundsätzlich verständigten, gelten nach dem Pandemiegesetz nur für vier Wochen. Für den Januar könne er also nur eine Prognose abgeben, aber die Entwicklung der Infektionszahlen gebe Lockerungen derzeit nicht her, sagte Kretschmann.