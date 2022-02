Corona-Lockerungen: Kretschmann äußert sich zum Öffnungskurs

Baden-Württemberg erwägt, schon ab nächster Woche die Corona-Schutzmaßnahmen schrittweise zu lockern. Ministerpräsident Kretschmann könnte am Dienstag weitere Details nennen.

Unmittelbar vor dem Bund-Länder-Treffen zur weiteren Corona-Strategie will sich Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstagmittag zum Öffnungskurs des Landes äußern. Noch vor der Kabinettssitzung hatte sich die Koalition am Montagabend zum weiteren Vorgehen in der Corona-Politik abgestimmt.

Corona-Lockerungen ab nächster Woche?

Es zeichnet sich ab, dass Baden-Württemberg schon ab nächster Woche seine Schutzmaßnahmen schrittweise lockern könnte. Zuvor war bekannt geworden, dass Bund und Länder in mehreren Etappen bis 20. März alle Auflagen bis auf die Maskenpflicht aufheben wollen. Der Vorschlag ist zwischen Kanzleramt, dem CDU-geführten Land Nordrhein-Westfalen und dem SPD-geführten Land Berlin abgestimmt. Die beiden Länder haben den Vorsitz und den Co-Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz, die am Mittwoch tagt.

Uwe Lahl, Amtschef im Landessozialministerium, deutete am Montag an, dass Baden-Württemberg schon nächste Woche von der Alarmstufe I in die Warnstufe zurückgehen könnte. Dafür sollen die Grenzwerte für die Stufen angepasst werden.

Experten: Infektionen gehen zurück

Hintergrund für den Öffnungskurs ist, dass Experten eine vorsichtige, schrittweise Öffnung für möglich halten. Sie argumentieren, der Anstieg der Corona-Zahlen solle in den nächsten Wochen zu einem Ende kommen und die Kliniken seien durch die etwas mildere Omikron-Variante nicht mehr so stark belastet.

Kretschmann hatte zuletzt Lockerungen in Aussicht gestellt, aber vor einem zu schnellen Ausstieg aus allen Schutzmaßnahmen gewarnt. Mehrfach sagte er, dass man über einen "Exit" erst nach Ostern reden könne. Dann seien Schulferien, der Frühling beginne und die Menschen seien wieder mehr im Freien. Ostersonntag ist am 17. April und damit vier Wochen nach dem nun anvisierten Datum 20. März.