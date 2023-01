per Mail teilen

Wegen des Lehrermangels sollen ab dem kommenden Schuljahr an den Schulen in Baden-Württemberg 250 Hilfskräfte eingestellt werden, die ein freiwilliges pädagogisches Jahr machen. Das hat die Landesregierung angekündigt. Außerdem will sie die Zahl der pädagogischen Assistentinnen und Assistenten verdoppeln.