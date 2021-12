Landesregierung BW kündigt Testpflicht in Kitas ab Januar an

Das Corona-Infektionsgeschehen in BW scheint sich etwas zu entspannen. Die Regierung zeigt sich jedoch wegen Omikron besorgt - und kündigt eine Testpflicht in Kitas an.

Kinder in Kitas und Kindergärten in Baden-Württemberg müssen nach dem Plan der Landesregierung im neuen Jahr dreimal pro Woche auf Corona getestet werden. Das gab Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bei der Regierungspressekonferenz am Dienstag bekannt. Dabei könne entweder das Ergebnis eines Testzentrums vorgelegt werden, die Eltern könnten ihre Kinder aber auch zuhause testen und dies der Einrichtung schriftlich bestätigen. Er habe das Gesundheits- und das Kultusministerium mit der Ausarbeitung einer entsprechenden Regelung beauftragt, so Kretschmann. Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres sollen dann getestet werden. Die Testpflicht soll demnach ab dem 10. Januar gelten.

"Seitwärtsbewegung" bei Corona-Zahlen

Die Corona-Maßnahmen in Baden-Württemberg scheinen Wirkung zu zeigen. Die Landesregierung registriert eine "Seitwärtsbewegung" bei den Corona-Zahlen. Jedoch bewegten sie sich noch "auf hohem Niveau", sagte Kretschmann.

Fortschritt bei Corona-Impfungen in BW

Die Landesregierung hatte im November angekündigt, bis Jahresende 3,5 Millionen Impfungen vorzunehmen. Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) sieht das Land hier auf einem guten Weg. Stand Dienstag seien knapp 2,45 Millionen Impfungen verabreicht worden, man schaffe etwa 988.000 Impfungen in der Woche.

So läuft die Impfkampagne im Land:

Zuversichtlich zeigte sich Lucha beim Impfen der Fünf- bis Elfjährigen, das in dieser Woche in Baden-Württemberg anläuft. "Jeder der will, wird ein Angebot erhalten, nicht nur die priorisierten Gruppen", sagte Lucha.

Landesregierung: Omikron ab Mitte Januar dominierend

Besorgt zeigten sich Kretschmann und Lucha angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante. Derzeit gebe es 26 Fälle in Baden-Württemberg, sagte Lucha. Der Gesundheitsminister geht davon aus, dass die Mutation ab Mitte Januar dominierend sein wird. Derzeit nehme man an, dass die Boosterimpfungen auch gegen die Omikron-Variante wirkten, so Lucha.

Wie sich die Infektionszahlen im Land entwickeln: