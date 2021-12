Neue Corona-Regeln in BW: Kretschmann entschuldigt sich für "holpriges Verfahren"

Ministerpräsident Kretschmann hat sich für das "holprige" Vorgehen bei den neuen Corona-Regeln in Baden-Württemberg entschuldigt. Es sei darum gegangen, Großveranstaltungen schnell zu unterbinden.

Verordnungen seien immer ein Balanceakt, so Winfried Kretschmann (Grüne) in einer Pressekonferenz am Dienstag in Stuttgart. "Das ist uns am Wochenende nicht gut gelungen, das gebe ich auch zu." Er bedauere die Verwirrung, die entstanden sei. Das Hin und Her um die 2G-Plus-Regelung hatte Kritik aus Opposition, Kommunen, Gastronomie und Handel hervorgerufen.

Ministerpräsident Kretschmann rechtfertigt sich bei der Regierungspressekonferenz:

Kretschmann sagte zur Begründung, man habe schnell handeln müssen - vor allem, um Großveranstaltungen wie Fußballspiele oder Weihnachtsmärkte zu unterbinden. Alle Entscheidungen seien getroffen worden, um hohe Infektionszahlen zu verhindern, so der Ministerpräsident. Vor diesem Hintergrund habe man unter anderem beschlossen, dass die 2G-Plus-Regelung bei Menschen mit einer Booster-Impfung nicht notwendig sei, weil sie einen sehr hohen Impfschutz hätten, sagte Kretschmann. Der Ministerpräsident fügte hinzu: "In der Sache habe ich bisher auch keine Kritik gehört." Die Erleichterungen seien infektiologisch vertretbar.

Zunächst war eine 2G-Plus-Regel in der Gastronomie und bei Veranstaltungen geplant. Später wurden Menschen mit einer Auffrischungsimpfung von der Testpflicht ausgenommen. Am Ende fiel die Testpflicht auch für alle Geimpften und Genesenen, deren vollständige Impfung beziehungsweise Corona-Erkrankung nicht länger als sechs Monate zurückliegt.

BW-Sozialminister Lucha: "Das ist schlecht gelaufen"

Auch Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) entschuldigte sich für die Missverständnisse, die entstanden seien. "Das ist schlecht gelaufen." Er verwies ebenfalls darauf, dass Zeitdruck bestanden habe. Andernfalls hätte man Großveranstaltungen nicht verbieten können. Diese seien für das Infektionsgeschehen besonders risikoreich, weil sie viel Mobilität auslösen, so Lucha.

Kretschmann sieht keine Koalitionskrise

Angesprochen auf eine mögliche Koalitonskrise zwischen Grünen und CDU in Baden-Württemberg wegen der Verwirrung um die neuen Corona-Regeln sagte Kretschmann, die sehe er nicht. Obwohl Informationen aus dem Abstimmungsprozess aus den Reihen der CDU über soziale Medien nach außen drangen. Es sei nicht normal, dass rumgepostet wird, erklärte er: "Solche Dinge sollte man in Zukunft ausschließen."

Der CDU-Abgeordnete Winfried Mack (Wahlkreis Aalen) hatte die ursprünglich geplante Testpflicht für Geimpfte und Genesene (2G Plus) schon vor deren Veröffentlichung in den sozialen Medien kritisiert.

Heftige Kritik am Vorgehen der Landesregierung

Die Oppositionsparteien SPD und FDP bezeichneten das Vorgehen als "Chaos" und sprachen von "Salamitaktik". Das Regel-Wirrwarr vom Wochenende sei eine Zumutung, heißt es in einem gemeinsamen Antrag von SPD und FDP, der dem SWR vorliegt. Die Landesregierung müsse mehr Professionalität zeigen, fordern die Oppositionsfraktionen. Das gehe nur, wenn Gesundheitsminister Lucha das Corona-Krisenmanagement entzogen werde und Ministerpräsident Kretschmann die Bekämpfung der Pandemie zur Chefsache mache.

Auch aus den Reihen der Landes-CDU war Kritik gekommen. Dieses Hin und Her habe zum Beispiel in der Gastronomie und im Handel für viel Verunsicherung gesorgt, so der Vorwurf.

BW: Sondersitzung des Landtags

Am Dienstagnachmittag kommt der Landtag von Baden-Württemberg zu einer Sondersitzung zusammen. Auch hier geht es um die die aktuelle Corona-Verordnung. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird die neuen Regelungen zunächst in einer Regierungserklärung erläutern.