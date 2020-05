Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann hat in der Diskussion um die Einschränkungen wegen des Coronavirus vor "selbst ernannten Experten" gewarnt. Angesichts der Demonstrationen warnte er vor Infektions-Hotspots.

Angesichts der Infektionsgefahr bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen hat sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) alarmiert gezeigt. "Ich bin hochgradig beunruhigt über diese Demonstrationen", sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart vor Journalisten.

Mehrere Tausend Menschen hatten sich am Samstag in Stuttgart versammelt, um gegen Corona-Maßnahmen und Kontaktbeschränkungen zu demonstrieren. Die Polizei berichtete am Wochenende von einem friedlichen Verlauf. Die Teilnehmer der Demo hielten sich demnach weitgehend an die Abstandsregeln.

Kretschmann: Viele Verstöße gegen Hygienevorschriften

Kretschmann nannte den Bericht des Innenministeriums am Dienstag aber "sehr, sehr beunruhigend". Demnach hätten sich viele Demonstranten nicht an die Hygienevorschriften gehalten, etwa beim Zu- und Abgang zur Demo. Zumal da Kohorten unter den Demonstranten seien, die die Regeln "eh für Blödsinn" hielten, sagte Kretschmann. Es könne nicht sein, dass man im ganzen Land harte Vorschriften wie Abstandsregeln durchsetze und bei einer solchen Demo ein Infektions-Hotspot entstehe. Daher würden Konsequenzen geprüft. Man werde auf Grundlage eines schriftlichen Berichts des Innenministeriums noch einmal diskutieren, wie man damit umgehe. Für das kommende Wochenende sind erneut Proteste angekündigt.

Dauer 1:19 min Kretschmann: Viele hielten sich nicht an Corona-Vorschriften Nach der Kundgebung in Stuttgart ist Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) beunruhigt über das Verhalten vieler Teilnehmer. Er erwägt Konsequenzen.

Kretschmann verteidigt Wissenschaftler

Kretschmann rief die Bürger mit Blick auf Verschwörungstheorien auf, sich in der Corona-Debatte nicht von "selbst ernannten Experten" oder ewigen Besserwissern beirren zu lassen. In der Wissenschaft gebe es häufig keine völlige Übereinstimmung. Er halte sich als Entscheider "an den Mainstream der Wissenschaft und nicht an irgendwelche Dissidenten". Das wäre wenig verantwortlich.

Mundschutz müsse "in Fleisch und Blut übergehen"

Angesichts der Lockerungen in der Corona-Pandemie appellierte der Ministerpräsident an das Verantwortungsbewusstsein der Menschen. Hygienemaßnahmen wie Händewaschen und Mundschutz müssten "in Fleisch und Blut übergehen, so wie das Anschnallen", sagte Kretschmann.