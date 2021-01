150. Geburtstag in diesem Jahr Rosgartenmuseum in Konstanz zeigt "Schätze des Südens"

Das Rosgartenmuseum in Konstanz am Bodensee feiert dieses Jahr seinen 150. Geburtstag. Zum Jubiläum zeigt es in der Ausstellung "Schätze des Südens" Kostbarkeiten, die sonst in den Depots lagern.