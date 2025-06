per Mail teilen

Beim Rosenneuheitenwettbewerb in Baden-Baden werden jährlich die schönsten Rosen gewählt. In diesem Jahr konnte die "Orienta Milya" in kräftigem Gelb gepaart mit himbeerfarbenen Flecken die Jury überzeugen. Die Blume erhielt die Auszeichnung der "Goldenen Rose 2025".