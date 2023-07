In Albstadt drehte sich die letzten drei Tage mal wieder alles ums Rad. Genauer gesagt ums Mountainbike. Zum fünften Mal wurden auf der anspruchsvollen Strecke in Albstadt-Tailfingen die Deutschen Meisterschaften ausgetragen. 13 Titel - inklusive der Junioren - waren zu vergeben. In Mittelpunkt standen heute aber die Elite-Rennen der Frauen und Männer in der olympischen Disziplin Cross-Country.