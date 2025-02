Habeck ruft zur schnellen Einigung bei Koalitionsverhandlungen auf

Robert Habeck (Grüne) hat in der ARD-Sendung "Berliner Runde" zur raschen Einigkeit in Koalitionsverhandlungen aufgerufen, um auch in Europa zeitnah wieder eine stabile Rolle zu spielen. In Zeiten, in denen die US-amerikanische Regierung in die westliche Wertegemeinschaft eingreife, müsse Europa schnell zu eigener Stärke finden - auch in Fragen, bei denen man sich noch nicht geeinigt habe. Sollten Regierungsgespräche bis zum Sommer dauern, "dann versagen wir historisch", so der Grünen-Politiker.