Ricarda Louk äußert sich zum Tod ihrer Tochter Shani Louk

Genau ein Jahr ist es her, dass die Terrororganisation Hamas bei ihrem Angriff auf ein Musikfestival in Israel über 1200 Menschen getötet hat. Rund 250 Geiseln wurden am 7. Oktober 2023 verschleppt, darunter auch die 22-jährige Deutsch-Israelin Shani Louk. Auch sie starb durch die Terroristen. Ihr Mutter Ricarda Louk erzählt dem SWR, wie sie mit dem Verlust ihrer Tochter umgeht.