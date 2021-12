Ricarda Lang aus Filderstadt will Grünen-Chefin im Bund werden

per Mail teilen

Die stellvertretende Grünen-Parteivorsitzende Ricarda Lang aus Filderstadt (Kreis Esslingen) bewirbt sich offiziell um den Parteivorsitz. "In den letzten Jahren haben wir daran gearbeitet, die Partei zu öffnen und Politik für die ganze Gesellschaft zu machen", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Jetzt gelte es, darauf aufzubauen. Es gehe darum, die sozial-ökologische Transformation tatsächlich zu schaffen, so die 27-jährige Bundestagsabgeordnete. Die Grünen wählen ihre neue Führung auf einem virtuellen Parteitag am 28. und 29. Januar. Da die derzeitigen Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck Regierungsämter übernommen haben, müssen sie nach den Regeln der Parteisatzung ihre Parteiämter aufgeben.