Ricarda Lang aus Baden-Württemberg will neue Grünen-Bundesvorsitzende werden

Die Grünen wählen Ende Januar eine neue Bundesspitze und Ricarda Lang will neue Parteichefin werden. Das hat die 27-Jährige aus dem Wahlkreis Backnang-Schwäbisch Gmünd bestätigt.

Im Gespräch mit dem SWR hat Ricarda Lang am Montag erklärt, was sie als Grünen-Chefin erreichen will. Die 27-Jährige kommt aus dem Wahlkreis Backnang-Schwäbisch Gmünd und sitzt im Bundestag.

SWR: Was hat für Sie letztendlich den Anstoß gegeben sich für den Bundesvorsitz der Grünen zur Verfügung zu stellen?

Ricarda Lang: Ich habe mir überlegt, an welcher Stelle kann ich dem Projekt dieser Partei am besten dienen? Wir haben uns unglaublich viel vorgenommen. Wir wollen ein riesiges Industrieland klimaneutral umbauen, und wir wollen gleichzeitig die Gesellschaft gerechter machen. Dafür braucht es eine starke Regierung. Es braucht daneben aber auch eine eigenständige Partei, die über den Regierungsalltag hinausdenkt und noch mehr Menschen überzeugt. Mir wäre es eine riesengroße Ehre, wenn ich meine Erfahrung, meine Ideen, meine Leidenschaft in den Dienst dieser Sache stellen könnte - und deshalb kandidiere ich.

Würden Sie denn Dinge anders machen als zum Beispiel Annalena Baerbock oder Robert Habeck?

Wir haben ja unser Grundsatzprogramm überschrieben mit dem Titel "Neue Zeiten, neue Antworten." Und ich glaube, es gilt auch dafür. Die Partei wird eine ganz andere Rolle einnehmen, jetzt, nach 16 Jahren Opposition, in der Regierungszeit. Wir werden im Team mit der Regierung und der Fraktion daran arbeiten müssen, wie wir auf der einen Seite unsere Projekte aus dem Koalitionsvertrag umsetzen. Auf der anderen Seite müssen wir aber daran arbeiten unseren Zielen noch näher zu kommen. Das heißt ich glaube, das ist gar kein Vergleich. Jetzt braucht es neue Personen. Die beiden haben die richtigen Antworten für 2018 gehabt, und ich hoffe, wir haben die richtigen für 2021.

Omid Nouripour gehört klar zum Realo-Flügel. Sie wiederum haben lange für eine rot-rot-grüne Koalition im Bund geworben, mahnen immer wieder eine sozialere Politik an. Was müsste denn unter einer neuen grünen Führung - und natürlich auch unter der neuen Bundesregierung - geschehen, um tatsächlich sozialer zu werden?

Ich glaube, erstmal ist eine soziale Politik ein Anliegen unserer gesamten Partei - egal welchen Teiles. Und das für mich wichtigste Projekt in diesem Bereich ist die Kindergrundsicherung. Ich bin selbst bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, die in einem Frauenhaus als Sozialarbeiterin gearbeitet hat. Ich habe gesehen, wie sie um alles kämpfen musste, um jede einzelne Chance für mich. Und mein Ziel, in die Politik zu gehen, war es auch, dass Menschen wie sie es in Zukunft leichter haben. Dazu gehört für mich eine Kindergrundsicherung - also, dass wir endlich zwei Millionen Kinder aus der Armut holen. Das muss in den nächsten vier Jahren drin sein.

Am Wochenende gab es einen Parteitag der SPD mit einigen neuen Personalien. Unter anderem ist Kevin Kühnert zum neuen Generalsekretär gewählt worden. Sie beide sind relativ jung, heißt das: Ähnlich wie mit Kevin Kühnert bei der SPD werden jetzt auch bei den Grünen dann endlich die Jüngeren gehört mit Ihnen - womöglich an der Spitze?

Ich glaube, das Gute ist, dass das bei uns schon länger der Fall ist. Dafür braucht es gar nicht mich als einzelne Person. Wenn wir unsere Bundestagsfraktion anschauen, sind dort ungefähr 20 Leute unter 30 neu eingezogen. Frischer Wind ist dort reingekommen. Für mich ist aber mein Alter nicht das Bestimmende, sondern die Idee, die ich von der Zukunft dieser Partei habe.

Über diese Chefposten bei den Grünen wird erst bei einem Parteitag im Januar entschieden. Aber andere Posten sind schon besetzt, und darüber wird gerade auch heftig diskutiert. Zum Beispiel darüber, dass die AfD im neuen Bundestag den Vorsitz des Innenausschusses übernehmen wird. Warum haben die Grünen das nicht verhindert?

Ich war selbst nicht beteiligt bei der Entscheidung, wo es darum ging, wie die Ausschüsse verteilt werden. Das ist ein kompliziertes Verfahren. Für uns war es zum Beispiel auch wichtig, dass wir mit dem Europaausschuss einen Ausschuss bekommen, wo es wirklich um die Frage geht, wie sich Deutschland in der Welt und in der Europäischen Union positioniert. Aber auch ich würde sagen, die demokratischen Parteien hätten hier stärker zusammenarbeiten sollen, um das zu verhindern.