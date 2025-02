"Secret Packs": Retoure-Automaten versprechen den großen Gewinn

An einigen Automaten gibt es seit neuerem sogenannte "Secret Packs" zu kaufen. Dabei handelt es sich oft um Retouren von Lieferdiensten, die erneut an Endkunden verkauft werden.

In Baden-Württemberg kaufen immer mehr Menschen sogenannte "Secret Packs" aus Automaten. Der Inhalt dieser Päckchen ist geheim, das sorgt für Nervenkitzel. Bekannt wurden die Automaten durch Kurzvideos auf TikTok: Menschen kaufen darin Päckchen aus Automaten, die ansonsten mit Snacks oder Getränken bestückt sind. Oft handelt es sich beim Inhalt um zurückgeschickte oder nie angekommene Produkte.

Päckchen kosten um die 10 Euro

Oliver Fieder betreibt mehrere Automaten mit dem Namen "SecretPacks" in Deutschland. Er erklärt auf SWR-Anfrage, seine Päckchen könnten auch gebrauchte und defekte Ware enthalten. Da er sie von Großhändlern beziehe, kenne er ihren Inhalt nicht. Die Päckchen kosten bei Fieders Automaten zwischen 7 und 15 Euro. Er plane auch einen neuen Automaten in Stuttgart.

Kann man die Überraschung zurückgeben?

Erhält man ein kaputtes Produkt aus dem Automaten, gilt aber trotzdem das Umtauschrecht, erklärt Oliver Buttler von der Verbraucherzentale Baden-Württemberg. Hat der Betreiber das Produkt nicht vorrätig, muss er das Geld wieder erstatten. Der Betreiber von "SecretPacks", Oliver Fieder, erklärt auf Anfrage, dass nahezu alle Produkte funktionsfähig seien. Wolle jemand ein Paket umtauschen, würde das Geld zurückerstattet oder ein neues Paket ausgegeben.

"Das ist wie ein Rubbellos in 3D"

Für Buttler funktionieren die Päckchen wie ein "Rubbellos in 3D". Für den Kunden sei es ein Zocken. Die Anbieter beziehungsweise die Großhändler wüssten aber sehr wohl, was darin sei. Er könne sich nicht vorstellen, dass die Päckchen unkontrolliert weiterverkauft würden.

Der ewige Kreislauf

Zwei große Betreiber von "Secret Packs"-Automaten in Deutschland bieten ihre Päckchen auch online an. Das bietet sich für Pakete an, die nicht in die Automaten passen. Auch bei einem Online-Kauf eines "Secret Packs" gilt das 14-tägige Widerrufsrecht, sagt Verbraucherschützer Buttler. Die Versandkosten müssen Käufer je nach Händler aber selbst übernehmen. Theoretisch könnte ein Paket so in den Kreislauf zwischen Retoure und erneutem Verkauf als "Secret Pack" geraten.

Was ist in den "Secret Packs" ?

Kunden aus Baden-Württemberg berichten von Kopfhörern oder Kostümen aus den Paketen. Betreiber Oliver Fieder wirbt damit, dass "vom neuesten iPhone bis zu Omas Unterwäsche" alles in den Paketen sein könne. Wahrscheinlicher ist aber wohl, dass ein älteres iPhone-Modell in einem Päckchen landet. Laut Andreas Kaapke, Professor für Handelsmarketing an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, ist es für Händler manchmal sinnvoll, elektronische Ware anders zu vermarkten, wenn "die neue Generation schon vor der Tür steht".

Damit das Geschäftsmodell funktioniere, sollten die Kunden außerdem wiederkommen, so Kaapke. Betreiber sollten also darauf achten, dass die Wertigkeit der Päckchen von außen erkennbar sei.

"Secret Packs" in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg gibt es die "Secret Packs"-Automaten unter anderem in Freiburg, Trier oder Göppingen. Es könnten noch einige mehr werden. Denn ab dem nächsten Jahr greift die Ökodesign-Verordnung der EU, die es Herstellern unter anderem verbietet, bestimmte Produkte zu vernichten. Die Retoure-Automaten könnten dann für die Zweitvermarktung von zum Beispiel Kleidern ausgebaut werden.