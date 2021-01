Der Jahreswechsel in Baden-Württemberg ist wegen der Corona-Beschränkungen deutlich ruhiger verlaufen als sonst. Polizei und Feuerwehr meldeten wesentlich weniger Einsätze - und auch das Landesinnenministerium zog eine positive Bilanz: Demnach haben sich die Bürgerinnen und Bürger weitgehend an die Ausgangssperre und die Hygiene-Regeln gehalten. Vereinzelt mussten illegale Feiern aufgelöst werden. In Stuttgart hatte es die Polizei am Silvesterabend mit mehreren Demonstrationen gegen die Corona-Politik zu tun.