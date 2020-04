Mit Spannung war der Abschlussbericht der Rentenkommission erwartet worden. Am Freitag wurde er nun in Berlin vorgelegt. Die Kommission der Bundesregierung setzt weiter auf die gesetzliche Rente.

Die gesetzliche Rente sei das Herz der Alterssicherung in Deutschland, heißt es im Abschlussbericht der Rentenkommision. In dem zehnköpfigen Gremium aus Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertretern, Wissenschaftlern und Fachpolitikern saß auch Katja Mast (SPD), Bundestagabgeordnete aus Pforzheim. Die Berliner SWR-Korrespondentin Dagmar Seitzer hat mir ihr gesprochen.

SWR: Sie haben fast 1,5 Jahre am Bericht gearbeitet, heute ist er dem Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil (SPD), und dem Chef des Bundeskanzleramts, Helge Braun (CDU), vorgelegt worden. Was ist für Sie der wichtigste Punkt?

"Ich habe mein Ziel erreicht, die gesetzliche Rentenversicherung zu stärken. Die Empfehlungen der Rentenkommission betonen die Sicherheit und Verlässlichkeit der Rente, indem wir mit den sogenannten Haltelinien Klarheit schaffen. Unter diesen Haltelinien versteht man eine Obergrenze für Rentenbeiträge und eine Untergrenze für das Rentenniveau. Im Klartext: Weder werden die Renten zu niedrig, noch der Beitrag für die Renten zu hoch sein. Damit stärken wir die solidarische gesetzliche Rente für alle Generationen. Gerade in Zeiten von Corona ist dieses Signal von mehr Sicherheit notwendig und sinnvoll."

Für uns alle ist interessant zu wissen: Müssen wir perspektivisch noch länger arbeiten? Und werden unsere Renten immer niedriger?

"Die Kommission macht keine Empfehlung zur Erhöhung des Renteneintrittsalters. Friedrich Merz und große Teile der CDU wollen das aber. Wir, die SPD, wollen das nicht. Also jeder entscheidet bei der Wahl. Beim Leistungsversprechen der Rente gilt für die SPD: Wir wollen das Rentenniveau stabil halten, also mindestens 48 Prozent (Netto-Wert vor Steuern). Die CDU ist hier nicht festgelegt – also entscheidet über diese Frage ebenfalls die nächste Bundestagswahl."

Gibt der Bericht auch Auskunft darüber was, mit Menschen passiert, die jahrelang arbeiten und dann mit ihren Renten unter die Grundsicherung fallen?

"Die Kommission sollte bewusst erst ab 2025 Vorschläge machen. Die Grundrente, die für die SPD so wichtig ist, soll ja noch diese Legislatur umgesetzt werden. Da hält Bundesarbeitsminister Heil und die ganze SPD mit ihm Kurs. Denn auch in Zeiten von Corona ist die Anerkennung von Lebensleistung ein zentrales Versprechen unseres Sozialstaats. Laute Teile der CDU fordern eine Verschiebung. Dazu kann ich nur sagen: Gerade jetzt sind lange Linien gefragt, die Sicherheit geben."

Die Jungen sind für die Alten da - wie wichtig ist Generationengerechtigkeit?

"Entscheidend ist doch: Jüngere müssen sich darauf verlassen können, dass ihnen nicht zu hohe Beiträge abverlangt werden. Gleichzeitig sollen sie darauf vertrauen können, selbst im Alter noch genug Geld rauszubekommen. Die vorgelegten Empfehlungen garantieren genau diese Balance. Das ist ganz konkrete Generationengerechtigkeit. Wenn wir nichts tun, hätten die jüngeren Generationen im Jahr 2045 22,9 Prozent Rentenbeiträge, bekämen aber nur ein Niveau von 43,2 Prozent. Dagegen kämpft die SPD - wir wollen 48 Prozent auch künftig und sind bereit, dafür mehr Steuern zu investieren."

Sie haben in diesem Rentenbericht auch ein besonderes Augenmerk auf die Frauen gelegt. Sie führen einen sogenannten Gender-Check ein. Was versteht man darunter?

"Bei jedem Rentengesetz müssen die Auswirkungen auf die Rente von Männern und Frauen deutlich sichtbar gemacht werden, denn Frauen verdienen nicht nur weniger als Männer, sie bekommen deshalb auch weniger Rente. Der Gender-Check ist ein kleiner Baustein im Rentensystem, aber ein großer Satz nach vorne in Sachen Gleichberechtigung."

Ein Rentenbericht in Corona-Zeiten, spielt das für die Umsetzung eine Rolle?

"Nun ja, wir mussten eben wie alle Menschen in Deutschland improvisieren und uns umstellen. Der Bericht wurde per Telefonschalte an Herrn Heil und Herrn Braun übergeben und ich stelle mich den vielen Fragen per E-Mail. Zu meinem Mandat gehört schon immer das mobile Arbeiten, beispielsweise im Zug. Ich habe ein komplettes Büro für die Handtasche, ich habe einen Arbeitsplatz zu Hause. Ich bin schnelles Anpassen gewöhnt, vor allem wenn es darum geht, schnell hilfreiche Gesetze für die Bürgerinnen und Bürger hinzubekommen."

Wie haben Sie diese Sitzungswoche erlebt? Sie waren auch im Parlament.

"Natürlich - die Pflegerin, der Paketbote, die Schaffnerin und der Taxifahrer arbeiten ja auch. Gerade in einer Pandemie nie dagewesenen Ausmaßes ist es notwendig, dass wir sehr schnell die notwendigen Gesetze auf den Weg bringen. Das haben wir getan, wenn auch mit weniger Sitzungen und mehr Telefon- und Videokonferenzen sowie deutlich größeren Abstand zu den Kolleginnen und Kollegen im Bundestag. Unsere Demokratie ist handlungsfähig."