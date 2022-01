So viele Lotto-Millionäre in Baden-Württemberg wie seit 20 Jahren nicht

per Mail teilen

2021 konnten sich in BW 39 Personen über einen Millionengewinn freuen - so viele wie nie seit Einführung des Euro. Der Wetteinsatz allerdings lag bei mehr als einer Milliarde Euro.

Im vergangenen Jahr hat es in Baden-Württemberg so viele Lotto-Millionäre gegeben wie seit 20 Jahren nicht. Das geht nach SWR-Informationen aus der Jahresbilanz der baden-württembergischen Lotto-Gesellschaft für 2021 hervor, die am Mittwoch vorgestellt wird.

Baden-Württemberg: Das Land mit den meisten Lotto-Millionären

39-mal haben Menschen aus Baden-Württemberg im Jahr 2021 Millionen-Gewinne im Lotto oder Eurojackpot erzielt - das sind neun Millionengewinne mehr als im Jahr davor und so viele wie noch nie seit der Einführung des Euro vor 20 Jahren. Damit liegt Baden-Württemberg auch bundesweit an der Spitze: In keinem anderen Bundesland gab es mehr Lotto-Millionäre. Binnen eines Jahres haben die Menschen im Land mehr als eine Milliarde Euro für staatliche Tippspiele wie 6 aus 49 oder Eurojackpot ausgegeben.

Trotz Corona: Glücksspielmarkt boomt

Damit setzt sich ein Trend fort, der sich bereits im ersten Corona-Jahr abgezeichnet hatte: 2020 waren die Wetteinsätze um mehr als zehn Prozent auf 1,08 Milliarden Euro gestiegen. Zum Vergleich: Nach Angaben des Deutschen Sportwettenverbandes lag der Gesamtumsatz des deutschen Sportwettenmarktes im selben Jahr bei rund 7,8 Milliarden, 2019 sogar bei knapp 9,3 Milliarden Euro. Von diesem Umsatz wird ein großer Teil als Gewinn an die Spielerinnen und Spieler ausgeschüttet, ein Bruchteil - 2020 etwa 389 Millionen Euro - als Sportwettsteuer an den Staat abgeführt. Der Rest bleibt als Gewinn für die Anbieter.

Getippt wird meist am Kiosk - noch

Eine wesentliche Rolle spielen nach Angaben von Lotto-BW-Geschäftsführer Georg Wacker nach wie vor die 3.200 Lotto-Annahmestellen. Dort werden trotz Online-Glücksspiel und Internet-Wetten knapp 80 Prozent der Einsätze getätigt. Allerdings hat sich das Tippverhalten nicht zuletzt auch wegen einer zunehmenden Zahl geschlossener Annahmestellen verändert. Der Online-Anteil an den Spieleinsätzen steigt seit Jahren an.

Mit den Einnahmen aus dem Glücksspiel der staatlichen Lotto-Anbieter werden unter anderem Projekte aus den Bereichen Sport, Kultur, Denkmalpflege oder Soziales gefördert. Denn: Auch wenn insgesamt mehr als eine halbe Milliarde Euro an Gewinnen ausgeschüttet werden - beim staatlichen Glücksspiel gewinnt immer auch der Staat. 2020 flossen etwa 416,3 Millionen Euro an den Landeshaushalt von Baden-Württemberg.