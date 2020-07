Die Urlaubszeit hat begonnen. Viele Menschen zieht es ins Ausland, doch im Anschluss haben Urlauber bisweilen das Coronavirus im Gepäck. Besonders Rückkehrer aus einer Region sind betroffen.

Die Infektionszahlen mit dem Coronavirus sind in Baden-Württemberg nach wie vor recht niedrig, auch wenn sich in den vergangenen Tagen ein leichter Anstieg abzeichnet. Ein Grund dafür könnten Urlauber sein, die das Virus aus dem Ausland mit nach Hause bringen. Dem Regierungspräsidium in Stuttgart wurden im Zeitraum vom 15. Juni bis 22. Juli insgesamt 1.259 Covid-19-Fälle übermittelt. Darunter seien 640 Fälle, bei denen Angaben zum möglichen Infektionsland vorliegen, so die Behörde auf SWR-Nachfrage. "In 28,8 Prozent der Fälle (184) lag der Expositionsort im Ausland", so das Regierungspräsidium. Dort wurden sie also infiziert.

Die meisten Fälle kamen vom Balkan zurück

Die meisten Rückkehrer aus Urlaubsländern, die sich mutmaßlich dort mit dem Coronavirus infiziert haben, kommen aus Balkanländern zurück. 59 Fälle sind demnach in Serbien gewesen, 28 im Kosovo, 16 in Bosnien-Herzegowina und 13 in Kroatien. Ab da werden die Zahlen einstellig: 9 Personen kamen aus der Türkei mit einer Covid-19-Infektion zurück, 7 aus den Niederlanden, 5 aus Polen und jeweils 4 aus den Vereinigten Staaten, der Schweiz und auch aus Rumänien.

Dauer 1:08 min Sendezeit 16:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Reiserückkehrer könnten zweite Corona-Welle auslösen Die Landesregierung plant zunächst keine besonderen Corona-Kontrollen für Reiserückkehrer. Ministerpräsident Kretschmann appellierte nochmal an die Selbstdisziplin der Bevölkerung. Video herunterladen (2,9 MB | MP4)

Jeweils 3 dem Regierungspräsidium bekannte Fälle kamen aus Iran und Mazedonien zurück, jeweils 2 aus Afghanistan, Indien, Italien, Katar, Kirgisistan, Mexiko, Österreich, Slowenien und der Tschechischen Republik. Jeweils 1 Infizierter kam aus diesem Land zurück: Frankreich, Kasachstan, Moldau, Montenegro, Pakistan, Schweden, Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Vereinigte Arabische Emirate und aus Weißrussland.

Regeln für Reiserückkehrer?

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben sich in ihrer Schaltkonferenz am Mittwoch nicht auf eine Corona-Teststrategie für Reiserückkehrer geeinigt. Das hat eine Sprecherin des baden-württembergischen Sozialministeriums dem SWR bestätigt.

Zwar habe die Runde darüber beraten, wie Rückkehrer aus Risikogebieten bei ihrer Einreise getestet werden könnten und wie dafür Testzentren an den Flughäfen aufgebaut werden könnten. Beschlüsse habe es aber nicht gegeben. Die Gesundheitsministerkonferenz wollte sich am Freitag erneut mit diesen Fragen beschäftigen.