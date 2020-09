Viele Menschen kehren an diesem Wochenende aus dem Sommerurlaub zurück. Am Stuttgarter Flughafen starteten und landeten am Freitag rund 160 Touristenflieger. Das ist zwar der höchste Wert in diesem Sommer. Wegen der Corona-Pandemie ist es jedoch nur ein Drittel von dem, was sonst am letzten Ferien-Wochenende los ist.