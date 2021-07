Der Bund plant eine Testpflicht für ungeimpfte Reiserückkehrer aus dem Ausland. Diese Regeln gelten momentan für die baden-württembergischen Nachbarländer.

Eine unbeschwerte Reisezeit ist dieser Corona-Sommer nicht. Wo darf ich überhaupt einreisen, welche Formulare benötige ich, welche Regeln gelten in meinem Urlaubsland und was ist bei der Rückkehr zu beachten - diese Fragen stellen sich für Jeden, der zurzeit im Ausland Ferien machen möchte. Ein Überblick über beliebte Reiseziele der Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger. Für Flugreisen gibt es gesonderte Regelungen, ebenso für den kleinen Grenzverkehr.

Wer aus Baden-Württemberg nach Frankreich reist, muss entweder vollständig geimpft oder genesen sein oder einen negativen Schnell- oder PCR-Test vorweisen können, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Neben dem Impfpass werden auch die digitalen Impfzertifikate über die Covpass-App oder die Corona-Warn-App akzeptiert. Möglich ist außerdem ein Eintrag in der französischen App "TousAntiCovid“. Einreisende müssen zudem eine Erklärung zur Symptomfreiheit abgeben. Das Formular kann man sich im Internet herunterladen.

Auf dem französischen Festland sind die Regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur und Okzitanien wieder zu Risikogebieten erklärt worden. Bei der Rückkehr aus diesen Gebieten nach Baden-Württemberg gilt daher: Es muss eine digitale Einreiseanmeldung ausgefüllt werden oder - falls das nicht machbar ist - eine vollständig ausgefüllte Ersatzmitteilung. Bis zu 48 Stunden nach der Einreise muss ein PCR- oder Schnelltest oder ein Impfnachweis vorgelegt werden können. Ist der Test negativ, kann damit auch die zehntägige Quarantänepflicht umgangen werden. Vollständig Geimpfte sind davon ebenfalls ausgenommen.

Italien ist zwar kein direktes Nachbarland von Deutschland, trotzdem aber ein beliebtes Urlaubsziel für viele Deutsche, da es nicht weit entfernt ist. Laut der aktuellen Liste des Robert-Koch-Instituts gilt Italien nicht als Corona-Risikogebiet. Daher gilt auch keine Melde- oder Testpflicht für Reiserückkehrer aus Italien nach Deutschland. Doch das Urlaubsland Italien verschärft einige seiner Corona-Maßnahmen und der Notstand im Land wurde bis Ende des Jahres verlängert.

Wer aus Baden-Württemberg in Italien Urlaub machen möchte, muss einen negativen PCR- oder Schnelltest vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist, Kinder unter 6 Jahren sind von der Testpflicht ausgeschlossen. Bei Geimpften zählt der Impfnachweis ab dem 15.Tag nach abgeschlossenem Impfzyklus. Genesene benötigen eine Bestätigung, in den letzten sechs Monaten von einer Covid-19-Infektion genesen zu sein. Des Weiteren wird ein Einreiseformular benötigt.

Wer mit dem Auto nach Italien reist, muss außerdem noch bestimmte Regeln beachten. Sobald Personen aus einem zweiten Haushalt im Auto sitzen, ist ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht. Dann gilt auch die Regel zwei Personen je Sitzreihe und diese dürfen nur auf den an der Seite gelegenen Sitzen befördert werden. Der Beifahrersitz muss frei bleiben. In Südtirol und Venetien ist die Zahl der Beifahrer nicht begrenzt.

Wer in Italien mit Bus, Bahn, Flugzeug oder Fähre unterwegs ist, muss sich außerdem noch an die Maskenpflicht halten. Zudem müssen Reisende in öffentlichen Verkehrsmitteln in Italien dem Beförderer eine Einreiseerklärung übergeben.

Urlaub in Österreich ist für Menschen in Baden-Württemberg derzeit problemlos möglich, wenn sie geimpft, getestet oder genesen sind. Dabei gilt: Ein Selbsttest darf nicht älter als 24 Stunden, ein zertifizierter Schnelltest nicht älter als 48 Stunden und ein PCR-Test bis zu 72 Stunden alt sein. Die letzte Impfung (es gilt auch nur die Erstimpfung) muss mindestens 3 Wochen zurückliegen. Für die Heimfahrt nach Baden-Württemberg gilt derzeit: wie vor der Corona-Pandemie!

Noch einfacher ist es aktuell, in der Schweiz Urlaub zu machen. Wer sich mindestens 10 Tage davor ausschließlich in Baden-Württemberg aufgehalten hat, kann ohne Formulare auszufüllen oder Tests zu machen einreisen. Es besteht auch keine Quarantänepflicht. Die aktuell gültige Regelung lässt sich leicht mit einem interaktiven "Travelcheck" auf der Internetseite der Schweizer Regierung feststellen. Auch für die Rückreise nach Baden-Württemberg gibt es momentan keine corona-bedingten Beschränkungen.