Verschärfte Corona-Regeln zu Hause, Reisewarnungen für viele Länder und der Weihnachtsurlaub steht vor der Tür: Was ist jetzt noch möglich? Was müssen Reisende beachten? Wir geben einen Überblick.

Corona macht dem vielleicht schon lange geplanten Urlaub zu Weihnachten einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Nicht nur Fernreisen sind betroffen, auch in der Heimat ist ein Urlaub nur sehr eingeschränkt möglich.

Übernachten im Hotel - ja, aber ...

Touristische Übernachtungen in Hotels und anderen Unterkünften in Deutschland sind verboten. Lediglich Geschäftsreisende sind weiterhin zugelassen. Doch zu Weihnachten wird es eine Ausnahme geben: Ähnlich wie in anderen Bundesländern dürfen in Baden-Württemberg Hotels über die Weihnachtstage öffnen. Diese Erlaubnis gilt für Reisende, die zu einem Familienbesuch unterwegs sind. Sie ist auf den Zeitraum vom 23. bis 27. Dezember beschränkt. Angehörige, die Übernachtungen zu Weihnachten planen, sollten sich genau erkundigen, denn womöglich werden nicht alle Hoteliers nur für vier Tage öffnen.

Fällt Skifahren über Weihnachten aus?

Das kommt darauf an: Das Nachbarland Schweiz und hat angekündigt, die Skisaison wie geplant durchzuziehen. In den schweizerischen Gletscher-Skigebieten laufen die Lifte schon.

In Österreich werden die Skipisten ab 24. Dezember wieder geöffnet. Allerdings ist der Wintersport vorerst nur als Tagesausflug möglich, da Hotels wegen des Lockdowns bis 7. Januar geschlossen bleiben. Hinzu kommt, dass für Einreisende aus Risikogebieten (einschließlich Deutschland) eine zehntägige Quarantäne-Pflicht beschlossen wurde, die vom 7. Dezember bis 10. Januar gelten wird. Die Weihnachtsskiferien in Österreich fallen für Baden-Württemberger also faktisch aus.

Ähnlich ist die Lage in Frankreich: Dort soll der Wintersportbetrieb erst im Januar losgehen; die Lifte bleiben geschlossen, jedoch sind die Skigebiete offen - etwa zum Schneewandern. Aber nur für Einheimische: Mit stichprobenartigen Grenzkontrollen will das Land verhindern, dass Touristen aus anderen Ländern in französische Skigebiete einreisen.

Auch in Italien und Deutschland wird es nach bisherigem Stand wohl nichts mit der Pistengaudi vor und über Weihnachten. Die beiden Länder hatten sich für eine europaweite Schließung der Skigebiete bis mindestens 10. Januar stark gemacht.

Skiliftbetreiber hierzulande befürchten deshalb nicht nur erhebliche Einbußen, sondern zum verspäteten Start auch "Chaos im Schwarzwald". Unabhängig von den Möglichkeiten sollten sich Wintersportbegeisterte genau überlegen, ob sie ihren Skiurlaub in einem Risikogebiet verbringen und danach in Quarantäne gehen wollen.

Risikogebiete - in welche Länder darf ich überhaupt?

Es gibt kein Reiseverbot. Allerdings müssen Urlauber mit möglichen Einschränkungen am Reiseziel und bei der Rückkehr nach Deutschland rechnen. Die Alpenländer gelten - wie viele andere Länder in Europa und im ferneren Ausland - als Risikogebiete, über die das Robert Koch-Institut (RKI) immer aktuell informiert. Eine Liste der betreffenden Länder weltweit gibt es auf der RKI-Seite. Über derzeit bestehende Reisewarnungen informiert das Auswärtige Amt der Bundesregierung. Viele Länder haben eigene Beschränkungen und Regeln, die bei Reisen dorthin ebenfalls zu beachten sind.

Was müssen Reiserückkehrer tun?

Reisende, die aus Risikogebieten nach Baden-Württemberg kommen, müssen sich gemäß Verordnung der baden-württembergischen Landesregierung für zehn Tage in Quarantäne begeben und eine digitale Einreiseanmeldung ausfüllen, die an das zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet wird. Nach fünf Tagen können sich Betroffene freiwillig auf das Coronavirus testen lassen. Die Gesundheitsämter können solche Tests auch anordnen. Erst mit einem negativen Testergebnis ist die Quarantäne-Pflicht aufgehoben.

Welche Ausnahmen gelten - und für wen?

Tatsächlich gibt es Ausnahmen und Erleichterungen von den Quarantäne-Regeln, etwa für Kurzbesuche in die Grenzregion, Verwandtenbesuche, beruflich veranlasste Reisen und bestimmte Personengruppen wie zum Beispiel Grenzpendler. Fallweise nützt auch die Vorlage eines Negativtests. Eine Übersicht findet sich auf der Homepage der Landesregierung.

Die Quarantäne-Pflicht gilt auch nicht für Reisende, die durch ein Risikogebiet gefahren sind, ohne dort anzuhalten.

Was droht bei einem Verstoß?

Verstöße gegen die geltende Verordnung werden mit teils saftigen Bußgeldern geahndet. Reiserückkehrer oder Einreisende aus Risikogebieten, die sich nicht unverzüglich bei den Behörden melden, müssen mit mindestens 300, maximal sogar 3.000 Euro rechnen. Wer die Quarantäne auf eigene Faust unterbricht oder unterlässt, muss sich auf 500 bis 10.000 Euro einstellen. Der Empfang von Besuch während der Quarantäne kann 300 bis 5.000 Euro kosten.

Wer bezahlt die Tests für Reisende?

Hier gibt es eine wichtige Änderung: Für Menschen, die von einer touristischen Reise kommen und sich testen lassen müssen, sind die Corona-Tests bald nicht mehr kostenlos. Eine entsprechende Verordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist jetzt in Kraft getreten. Danach müssen Urlauber solche Tests vom 15. Dezember 2020 an selbst bezahlen.

Gibt es Einschränkungen bei der Deutschen Bahn?

Die Deutsche Bahn fährt auf fast allen Verbindungen im Fernverkehr weiter im Normalbetrieb - auch ins benachbarte Ausland. Für Fahrkarten gelten die normalen Stornobedingungen. In allen Zügen gilt eine Maskenpflicht. Die wichtigsten Fragen beantwortet die Bahn auf ihrer Website.

Kann ich gebuchte Reisen stornieren?

Grundsätzlich können Kunden Pauschalreisen in Länder, für die eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gilt, kostenlos stornieren. Ähnliches gilt für Flüge und Übernachtungen, sofern sie nach deutschem Recht gebucht wurden. Alle anderen Reisen können nicht so einfach mit Hinweis auf Corona kostenfrei abgesagt werden. Verbraucherschützer raten, sich genau mit den Stornobedingungen der jeweiligen Veranstalter zu beschäftigen. Hinweise gibt es bei der Verbraucherzentrale.