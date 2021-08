Strengere Einreisebestimmugen in Deutschland sollen eine Corona-Ausbreitung zum Ende der Sommerferien verhindern. Doch Leidtragende sind dabei mal wieder Kinder und Jugendliche.

Seit vergangener Woche sind Sommerferien in Baden-Württemberg. Für viele Familien ist das der Startschuss für Sonne, Strand und Meer - besonders nach den turbulenten Zeiten in der Corona-Pandemie. Die neuen Einreisebestimmungen der Bundesregierung machen es Kindern und Jugendlichen jedoch besonders schwer. Mal wieder heißt es: hinten anstellen.

Neue Corona-Regeln für Einreisen nach Deutschland

Seit Sonntag gilt in Deutschland eine allgemeine Testpflicht für Einreisende aus dem Ausland, egal auf welchem Weg sie ins Land kommen. Personen ab zwölf Jahren, die nicht vollständig geimpft oder genesen sind, müssen demnach bei Einreise einen aktuellen, negativen Corona-Test vorlegen. Diese Vorgabe gab es schon für alle Flugpassagiere, nun gilt sie auch für Einreisen per Auto, Bahn oder Schiff. Besonders Kindern und Jugendlichen erschwert die Regelung die Heimreise, denn die meisten von ihnen sind bisher nicht geimpft.

Weitere Nachteile für Nichtgeimpfte - und damit auch für viele Jugendliche - bringen auch die aktualisierten Quarantänebestimmungen. Rückkehrer aus Hochrisikogebieten müssen demnach zehn Tage in Quarantäne, Geimpfte und Genesene dagegen nicht. Die Quarantäne kann frühestens ab dem fünften Tag mit einem negativen Test beendet werden. Für Kinder unter zwölf endet die Quarantäne generell nach dem fünften Tag.

Neue Corona-Einreisebestimmungen für Deutschland

Das wäre etwa der Fall, wenn Familien ihren Urlaub in Spanien verbringen. Das beliebte Reiseland gilt laut Robert-Koch-Institut (RKI) derzeit als Hochinzidenzgebiet. Ungeimpfte Kinder und Jugendliche müssen dann nach dem Urlaub zu Hause in häusliche Isolation, während ihre Eltern gegebenenfalls die Freiheiten einer Impfung genießen.

All diese Einreiseregeln müssen die Familien mitbedenken. Vor allem: Die Quarantäne muss noch in den Ferien passieren, damit die Kinder pünktlich zur Öffnung der Schulen wieder in den Unterricht können.

Tausende Urlauber in Spanien Der Deutsche Reiseverband (DRV) schätzt, dass aktuell etwa 200.000 Pauschalreisende aus Deutschland in Spanien Urlaub machen, davon 60 Prozent auf den Balearen. Hinzu kommen demnach noch etwa 200.000 Individualtouristen. Darunter natürlich auch viele Familien mit Kindern und Jugendlichen.

Reisebranche fürchtet um Geschäft

Auch Reiseländer wie Portugal, die Niederlande, Ägypten und Zypern gelten laut RKI als Hochinzidenzgebiet. Führt das zu mehr Umbuchungen bei Familienurlauben? Im schlimmsten Fall ja, befürchten einige Reiseanbieter. Vor allem lösen die neuen Corona-Regeln Verunsicherungen bei den Reisenden aus. Der Beschluss mache "mitten in der Ferienzeit zahlreichen Reisenden und insbesondere vielen Familien mit Kindern die Urlaubspläne zunichte", kritisierte DRV-Präsident Norbert Fiebig.

"Eine drohende Quarantäne führt zu starker Verunsicherung bei den Menschen, die sich gerade im Urlaub befinden oder kurz vor Urlaubsantritt stehen."

Der Reiseveranstalter Tui erklärte, man halte am Spanien-Angebot fest. Wer dennoch über eine Umbuchung oder Erstattung nachdenke, könne sich an die Reisebüros oder den Tui-Service wenden. "Wir haben sehr viele Anfragen in unserem Service-Center, darunter auch Stornoanfragen", sagte dagegen Ingo Burmester, Zentraleuropa-Chef von DER Touristik. Der Anbieter FTI erwartet keine Welle an Absagen, wohl aber "einige Umbuchungen für Gäste, die noch nicht geimpft oder genesen sind".

Auch neu: Es gibt statt drei nur noch zwei Kategorien für weltweite Regionen mit höherem Infektionsrisiko. Neben den Virusvariantengebieten sind dies Hochinzidenzgebiete beziehungsweise Hochrisikogebiete:

Debatte um Corona-Impfungen bei Kinder und Jugendlichen

Doch wie geht es weiter mit den Corona-Impfungen für Kinder? Die Gesundheitsministerinnen und -minister von Bund und Ländern beraten dazu am heutigen Montag. Geplant ist dabei ein Beschluss, der Impfangebote für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren vorsieht. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hatte im Mai den Covid-19-Impfstoff von Biontech/Pfizer für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen, vor wenigen Tagen folgte auch die Freigabe für Moderna. Für Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) am Robert-Koch-Institut die Impfung trotz heftigen politischen Drucks bisher jedoch nur vor allem für Kinder und Jugendliche mit bestimmten Vorerkrankungen wie Diabetes oder Adipositas, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben.

Trotz gegenteiliger Stoßrichtung der Politik bekräftigte die Stiko ihre Zurückhaltung am Montag erneut:

"Wir sagen, wir können nicht eine generelle Empfehlung aussprechen, solange wir diesbezüglich nicht die notwendige Datensicherheit haben."

Der Ulmer Virologe und Vorsitzende der Stiko, Thomas Mertens, räumte ein, dass er und seine Kolleginnen und Kollegen den öffentlichen Druck spürten, möglichst schnell zu einer Entscheidung zu kommen. Dies habe aber keinen Einfluss. "Es kann durchaus sein, dass wir unsere Empfehlung ändern werden, aber sicher nicht, weil Politiker sich geäußert haben", sagte Mertens.

Land startet Impfaktion für Kinder und Jugendliche

Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) befürwortet Impfungen für Jugendliche. Bereits am vergangenen Wochenende hat die Landesregierung Impfangebote für 12- bis 17-Jährige und deren Eltern in Impfzentren ermöglicht. An zwei weiteren Wochenenden in den Ferien wird es weitere Angebote geben. Und zwar nicht nur für gefährdete Kinder und Jugendliche, sondern auch für alle anderen mit dem Wunsch nach einer Impfung. "Genau diesen interessierten 12- bis 17-Jährigen und ihren Eltern wollen wir die Möglichkeit geben, eine Impfung zu erhalten", sagte Lucha vergangene Woche.

Landesschülerbeirat begrüßt Impfangebote für Schüler

Der Landesschülerbeirat in Baden-Württemberg findet es richtig, dass alle Jugendlichen ab zwölf Jahren in den jeweiligen Bundesländern ein Impfangebot bekommen sollen. Die Sprecherin des Beirats, Elisabeth Schilli, sagte dem SWR, ihr wäre es am liebsten, wenn die Erstimpfungen gleich zu Beginn der Sommerferien stattfänden und sich die meisten Schülerinnen und Schüler auch impfen ließen. "Dann würden wir quasi einen sicheren Schulstart schaffen und der Regelbetrieb im nächsten Schuljahr wäre garantiert."

Für Tausende Kinder und Jugendliche, die bereits im Sommerurlaub oder in den letzten Vorbereitungen stecken, kommt die Möglichkeit einer Impfung jedoch zu spät. Ob diese Entscheidung nicht schon vor den Ferien hätte getroffen werden können? Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vertröstet Schülerinnen und Schüler im Land und schreibt auf Twitter: "Genießt den Sommer so gut es geht."