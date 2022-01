Corona und Fliegen: Viele unterschiedliche Regeln, Lücken bei Kontrollen am Stuttgarter Flughafen

Reisen ist komplizierter denn je: Viele Nachweise - viele Kontrollen. Sicherheitslücken bei der Einreise sind auch in BW keine Einzelfälle. Fluggesellschaften fordern einheitliche Standards.

Immer wieder kam es zuletzt an Flughäfen zu Problemen mit den Corona-Nachweisen. PCR-Tests, Online-Einreiseanmeldungen, Corona-Apps. Reisen ist heutzutage mit viel digitaler Vorbereitung verbunden. Und auch die Einheitlichkeit in den Regelungen fehlt. "Das ist sehr aufwendig. Vor jedem Flug ins Ausland ist es ein großer Zeitaufwand, sich über die Einreiseregelungen zu informieren. Diese ändern sich außerdem ständig", erzählt ein Reisender, der zur Weihnachtszeit von Istanbul nach Stuttgart geflogen ist. Er möchte anonym bleiben.

Der Geschäftsmann fliege viel und oft. "Ich bin geboostert und habe die Einreiseanmeldung für die Einreise nach Deutschland vorab ausgefüllt", erzählt er. Am Istanbuler Flughafen sei beim Check-in der Impfstatus von der Fluggesellschaft kontrolliert worden. "Am Stuttgarter Flughafen wurde nur die digitale Einreiseanmeldung kontrolliert, nicht aber der Impfstatus. Ein negatives Testergebnis war bei der Aus- und Einreise auch nicht nötig", erzählt der 47-Jährige im Gespräch mit dem SWR.

Uneinheitliche Regelungen sind ein Problem

Diese Sicherheitslücken seien kein Einzelfall, weiß Lars Corsten, Vorsitzender der Vereinigung Passagier e.V. "Wenn man in Deutschland landet, kann man von keiner Kontrolle bis hin zur Voll-Kontrolle alles bekommen. Es gibt keine Einheitlichkeit", so Corsten im Gespräch mit dem SWR. Anders sei das in Ländern wie Finnland: Hier müsse jeder Reisende einen negativen Test vorweisen, unabhängig vom Impfstatus und Herkunftsland, erzählt Corsten aus seinem Alltag.

Vor allem am Stuttgarter Flughafen würden aufgrund des Platzmangels die Abstandsregeln bei den Kontrollen überhaupt nicht eingehalten, so Corsten. Noch ein Problem seien die unterschiedlichen Regelungen in den verschiedenen Ländern. "Mal braucht man als Geimpfter einen negativen Test, mal nicht", sagt Corsten. Er kritisiert auch die unterschiedlichen Ablauffristen der PCR-Tests, die von jedem Land anders gewünscht werden. "Einige Länder akzeptieren 72 Stunden, wieder andere 48 Stunden oder gar 24 Stunden."

Uneinheitliche Regeln bei Flughafen-Kontrollen für Reisende picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Stichprobenartige Kontrollen der Bundespolizei

"Die neue Coronavirus-Einreiseverordnung beinhaltet eine generelle Nachweispflicht für Einreisende unabhängig von der Art des Verkehrsmittels und unabhängig davon, ob ein Voraufenthalt in einem Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet stattgefunden hat", sagt Bianca Castan von der Bundespolizeiinspektion Stuttgart dem SWR. Ab der Vollendung des sechsten Lebensjahres müsse jede Person folgende Nachweise mitführen: ein negatives Testergebnis, einen Impfnachweis oder einen Genesenennachweis, so Castan. Die Digitale Einreiseanmeldung (DEA) müsse mitgeführt werden, wenn man aus einem Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet komme, fügt sie hinzu.

Auch die Verpflichtungen der Beförderungsunternehmen, wie Fluggesellschaften, seien angepasst worden, erklärt die Kommissarin. "Demnach müssen seit dem 1. August 2021 Beförderer, die Personen auf dem Luftweg in die Bundesrepublik Deutschland befördern, grundsätzlich die Nachweispflicht 'getestet, geimpft, genesen' überprüfen und die Beförderung von der Einhaltung dieser Verpflichtungen abhängig machen." Die Kontrollen würden im Rahmen der Grenzkontrollen "umfassend", sowie im Rahmen der Überwachung der Binnengrenzen "stichprobenartig" in größtmöglichem Umfang durchgeführt, so Castan.

Automatisierte Online-Vorabprüfung der Nachweise

Fluggesellschaften rüsten seit zwei Jahren digital auf, um das Reisen zu erleichtern. So sei eine Vorabprüfung erforderlicher Reisedokumente zwischen 72 und 12 Stunden vor Abflug bereits auf vielen Flügen möglich, erklärt Jörg Waber, Pressesprecher der Lufthansa, im Gespräch mit dem SWR. Dafür gebe es ein eigens eingerichtetes "Lufthansa Group Health Entry Support Center", an das die Dokumente versendet werden können, so Waber.

Der Anteil der automatischen Prüfungen betrage bereits rund 50 Prozent und nehme weiter zu. "Die Reisenden können ihre Impfzertifikate außerdem in der Einreisedatenablage der App hinterlegen. Diese werden dann in Zukunft automatisch für alle Check-in-Vorgänge in der Lufthansa App genutzt". Die Lufthansa habe 500 neue Mitarbeitende im Service Center bis zum Jahresende 2021 eingestellt, fügt Waber hinzu. Informationen und Dokumente der Passagiere "werden automatisiert an die Behörden wie die Landesgesundheitsämter übermittelt", so Waber.

Reisende am Stuttgarter Flughafen dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Forderung nach einheitlichen europäischen Standards

Auch die Fluggesellschaft Eurowings hat aufgerüstet: "Ein eigens für die Pandemie eingerichtetes Online-Tool verrät Reisenden entsprechend ihren individuellen Reisestrecken, welche Restriktionen in ihrem jeweiligen Zielland gelten", so Florian Gränzdörffer von Eurowings.

Jedoch bedeuten die sich häufig ändernden und sehr komplexen Anforderungen einen großen Aufwand für Fluggesellschaften, fügt Gränzdörffer hinzu. "Hier sind einheitliche Regeln mindestens in Europa und global anerkannte, einheitliche Standards nötig", fordert er. Auch seitens der Lufthansa werden einheitliche europäische Regeln und Standards gefordert, so Waber von der Lufthansa.

Dokumentenkontrollen: Keine Aufgabe der Fluggesellschaften

Es obliege außerdem nicht den Fluggesellschaften, die Echtheit der mitgeführten Dokumente zu prüfen, sondern den hoheitlichen Behörden, betont der Pressesprecher der Lufthansa. Ähnlich sieht das auch Lars Corsten von der Vereinigung Passagier e. V.

"Abgesehen davon sind die Mitarbeiter, die die Check-ins durchführen, keine hoch qualifizierten Dokumentenprüfer. Sie können nicht feststellen, ob ein Zertifikat echt ist oder nicht", erklärt Corsten weiter. Es sei die Aufgabe der Bundespolizei, zu kontrollieren, wer bei uns in Deutschland einreise.

Bundespolizei prüft Nachweis-Manipulationen

Zur Überprüfung der Echtheit der Nachweise äußert sich Kommissarin Castan: "Seit Juni 2021 überlässt das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) der Bundespolizei im Rahmen der Amtshilfe die gültigen Chargenbezeichnungen der national und in der EU freigegebenen Impfstoffchargen der zugelassenen COVID-19-Impfstoffe." Alle in den Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums freigegebenen und dorthin ausgelieferten Chargenbezeichnungen seien darüber überprüfbar. Die Bundespolizei könne mit der Anwendung erkennen, ob ein Impfpass gefälscht sei oder nicht, erklärt Castan.

"Neben dieser Plausibilitätsprüfung der jeweiligen Bezeichnung wird auch das Zulassungs- und Verfallsdatum angezeigt. Das Abfrageergebnis dient als zusätzlicher Indikator für mögliche Manipulationen." Im Bedarfsfall werde auch Kontakt zu den jeweiligen Impfärzten oder Impfzentren aufgenommen.