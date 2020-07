In Baden-Württemberg stehen die Sommerferien vor der Tür. Trotz Corona werden viele auch im Ausland und in Risikogebieten Urlaub machen. So manch einer könnte das Virus in seinen Bekanntenkreis einschleppen. Das hat auch die Landesregierung erkannt.

Nicht nur im, sondern auch nach dem Urlaub heißt es in diesem Jahr: aufpassen. Denn es kann schnell gehen mit dem Anstecken. Sechs Schulen im Bodenseekreis haben bereits jetzt mit den Auswirkungen zu kämpfen. Darunter die komplette 11. Stufe des Graf-Zeppelin-Gymnasiums in Friedrichshafen. Ein Mädchen, das auf eine der sechs Schulen geht, hatte sich bei einer Geburtstagsfeier angesteckt, weil ihre Cousine sich im Serbien-Urlaub infizierte. Insgesamt 15 Fälle lassen sich darauf zurückführen. Serbien gilt als Risikogebiet. Dauer 1:32 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Politiker fordern strengere Regeln für Urlaubs-Rückkehrer In Baden-Württemberg gibt es bereits Fälle von Urlaubern, die nach der Rückkehr das Virus nach Deutschland mitbringen und verbreiten. Video herunterladen (3,7 MB | MP4) Unverständnis beim Landrat des Bodenseekreises "Wenn man aus einem Land zurückkehrt, das zu einem Risikogebiet erklärt wurde, dann sollte man soviel Verantwortungsbewusstsein haben, sich zu informieren welche rechtlichen Vorgaben gelten", sagte Lothar Wölfle (CDU), Landrat des Bodenseekreises. Wenn man nach Baden-Württemberg zurückkehre, müsse man sich in Selbstquarantäne begeben. Das sei nicht erfolgt, die Folgen wären jetzt deutlich, so Wölfle weiter. Am Dienstag wird über Regeln für Reiserückkehrer beraten Die Landesregierung überlegt derzeit, die Quarantänevorschriften für Rückkehrer aus bestimmten Urlaubsländern zu erweitern. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen am Mittwoch über Regeln für Reiserückkehrer beraten. Das Ziel ist eine einheitliche Linie, um schneller reagieren zu können als im Fall der Skiurlauber Anfang des Jahres. Falls das nicht klappe, könnte Baden-Württemberg seine eigene Quarantäne-Verordnung überarbeiten, sagte Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). Dauer 1:08 min Sendezeit 16:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Reiserückkehrer könnten zweite Corona-Welle auslösen Die Landesregierung plant zunächst keine besonderen Corona-Kontrollen für Reiserückkehrer. Ministerpräsident Kretschmann appellierte nochmal an die Selbstdisziplin der Bevölkerung. Video herunterladen (2,9 MB | MP4) In BW aktuell keine kostenlosen Tests für Reisende geplant Viel hängt davon ab, welche Länder das Robert-Koch-Institut zu Risikogebieten erklärt, im Moment sind das unter anderem große Teile des Balkans. Die Landesregierung will dafür werben, auf Auslandsreisen möglichst zu verzichten und über Regeln für Rückkehrer informieren. Wer aus Risikogebieten kommt oder Covid-19-Symptome verspürt, der muss sich sofort in Quarantäne begeben. An Flughäfen soll mit Durchsagen und Infotafeln darauf hingewiesen werden. Am Flughafen Stuttgart besteht zudem die Möglichkeit, sich auf Covid-19 testen zu lassen. Im Gegensatz zu Bayern sind in ganz Baden-Württemberg bislang keine kostenlosen Tests für Reisende geplant. 20 Prozent von Coronainfektionen durch Reisen Rund 20 Prozent der Coronainfektionen in Stuttgart lassen sich momentan auf Reisen zurückführen. Deshalb hofft die Stadt, dass Baden-Württemberg die Regeln für Rückkehrer aus Risikogebieten noch vor den Sommerferien verschärft. Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) schlägt vor, die Quarantäne durch einen Test nach der Rückkehr verkürzen zu können. "Wer zum Beispiel aus der Türkei oder aus Serbien kommt, könnte die 14-tägige Quarantäne verkürzen, wenn er am ersten Tag nachdem er hier ist einen Test macht und der zwei Tage später negativ ausfällt", so Kuhn. Dann habe er die 14 Tage quasi auf drei Tage verkürzt. Wer bei der Einreise aus einem Risikogebiet nach Baden-Württemberg einen negativen Corona-Test vorweisen kann, der nicht älter als 48 Stunden ist, muss sich momentan nicht in Quarantäne begeben. Dauer 1:34 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Urlaubsrückkehrer könnten Coronavirus wieder nach BW bringen In Bayern sollen kostenlose Corona-Tests an den Flughäfen angeboten werden. Das kündete der Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an. In Baden-Württemberg sind solche Tests noch nicht vorgesehen, auch wenn die Flughäfen die Gefahr bergen, dass das Coronavirus im Land wieder verbreitet wird. Video herunterladen (3,7 MB | MP4)