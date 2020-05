per Mail teilen

Seit dem frühen Morgen durchsucht das Landeskriminalamt Baden-Württemberg die Wohnungen von 31 Beschuldigten aus der Reichsbürgerszene. Die Liste an Vorwürfen der Staatsanwaltschaften ist lang.

Die Staatsanwaltschaften Karlsruhe und Stuttgart werfen den 31 Personen, die der Reichsbürgerszene zugeordnet werden, unter anderem gewerbsmäßige Urkundenfälschung und Sachbeschädigung vor.

"Reichsbürger" sollen Reisepässe gefälscht haben

Die Beschuldigten sollen unter anderem Reisepässe, Führerscheine und Staatsangehörigkeitsurkunden gefälscht und hergestellt haben, so die Behörden in einer Mitteilung. Zudem wird ihnen vorgeworfen, massenhaft Faxnachrichten mit staatsleugnerischen Inhalten an verschiedene Behörden versandt zu haben.

Auch Führungsmitglieder unter den Beschuldigten

Bei den Beschuldigten handelt es sich um Führungsmitglieder und Angehörige der Reichsbürgerorganisationen "Republik Baden" und "Freier Volksstaat Württemberg" und ihrer Dachorganisation "Staatenbund Deutsches Reich". Durchsuchungen finden im Zuständigkeitsbereich der Polizeipräsidien Karlsruhe, Konstanz, Mannheim, Offenburg, Pforzheim, Reutlingen und Ulm statt. Auch ein Spezialeinsatzkommando sei im Einsatz.

Dauer 27:40 min Sendezeit 8:30 Uhr Sender SWR2 Reichsbürger - Rechtsextreme Verschwörungstheoretiker Ein heimlicher Besuch bei einem geheimen Treffen zeigt, wie Reichsbürger ticken: Sie horten Waffen, sind antisemitisch und verfassungsfeindlich. Die Gefahr, die von ihnen ausgeht, wird noch immer unterschätzt. Audio herunterladen (26,2 MB | MP3)

Rund 3.200 Reichsbürger in Baden-Württemberg

"Reichsbürger" lehnen den deutschen Staat in seiner bestehenden Form ab und erkennen Behörden und deren Entscheidungen nicht an. Einige der bundesweit rund 19.000 "Reichsbürger" stuft der Verfassungsschutz als rechtsextremistisch ein. In Baden-Württemberg gibt es rund 3.200 "Reichsbürger" und "Selbstverwalter". Davon werden 130 Personen dem gewaltorientierten Spektrum zugerechnet, 95 seien gleichzeitig Rechtsextremisten.