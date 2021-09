Tausende Rehkitze vor Mähtod gerettet

Vor allem mit Drohnen und Wärmebildkameras sind nach Angaben des baden-württembergischen Landesjagdverbands (LJV) in diesem Jahr mehr als 2.000 Rehkitze vor dem sicheren Tod durch Mähdrescher bewahrt worden. Die Saison sei nun beendet, die Kitze könnten mit der Mutter mitlaufen, schreibt der LJV in der jüngsten Ausgabe seiner Mitgliederzeitschrift. Rehkitze werden zwischen Anfang Mai und Ende Juni geboren. Als Liegeplatz für sie bevorzugen die Mütter Wiesen mit hohem Gras, um die Kitze vor Räubern zu schützen. Das Muttertier sucht die jungen Tiere in den ersten Wochen nur zum Säugen und Reinigen auf. Zehntausende Rehkitze sterben Schätzungen zufolge deshalb jedes Jahr in Deutschland.