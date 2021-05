per Mail teilen

Die EU plant Regeln zum Umgang mit künstlicher Intelligenz (KI). Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) mahnt vor diesem Hintergrund Augenmaß an. "Regulierung allein wird nicht helfen", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Wir müssen technologisch höchsten Ansprüchen gerecht werden", betonte Bauer. Verhindert werden müsse, dass technisch nicht umsetzbare Regulierungen die Entwicklung von KI-Anwendungen verhindern oder mögliche Anwender entmutigt werden, das Potenzial zu nutzen. Europa will bei der Anwendung von KI globale Standards setzen. Die EU-Kommission hat vor kurzem Regeln vorgeschlagen, die vor allem das Vertrauen in die Technologie stärken sollen.