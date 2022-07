BW-Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat am Dienstag im Ministerrat eine positive Bilanz in Sachen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) gezogen. Er sieht das Modell der sogenannten Regiobusse durch die wachsende Nachfrage in den letzten Jahren bestätigt. 36 Linien ergänzen mittlerweile das Bahnnetz. Sie sollen Lücken im Schienennetz schließen und Kommunen besser anbinden. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) äußerte sich positiv zu dem Modell: "Der Ausbau des ÖPNV-Angebots ist ein wichtiger Schritt, um die Verkehrswende in Baden-Württemberg weiter voranzutreiben. Durch die Regiobusse können wir den landesweiten Stundentakt auch dort umsetzen, wo es an der notwendigen Infrastruktur für den Schienenpersonennahverkehr fehlt." Von 2015 bis 2021 wurden 74,5 Millionen Euro an Fördermitteln für das Programm zugesagt. Der weitere Ausbau hänge von den Regionalisierungsmitteln des Bundes ab, erklärte Hermann und forderte diese im nächsten Bundeshaushalt zu erhöhen.