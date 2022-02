Kretschmann will vor Ostern nicht über Corona-Lockerungen reden

Auf der Regierungspressekonferenz am Dienstag hat Ministerpräsident Kretschmann keine Hoffnung auf baldige Lockerungen der Coronamaßnahmen gemacht. Doch er nennt einen Termin für weitere Gespräche.

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sieht mindestens bis Mitte April keine Chance für das Ende von Corona-Beschränkungen. Eine Debatte über Exitstrategien vor Ostern sehe er überhaupt nicht, sagte der Regierungschef am Dienstag in Stuttgart.

Kretschmann: Keine "haltlosen Ausstiegsdebatten"

"Wir brechen keine Debatte über Exitstrategien vom Zaun - das wäre völlig unangemessen und das völlig falsche Signal." So habe Baden-Württemberg vor kurzem erst Regeln verschärft, sagte er mit Blick auf die FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. Das werde man nicht durch "haltlose Ausstiegsdebatten" konterkarieren. Man sei immer noch in einer dramatischen Situation. Es seien erst mal keine Lockerungen geplant. Bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz Mitte Februar werde man genau beobachten, wie sich die Lage in den Krankenhäusern entwickle, sagte Kretschmann. Es gebe derzeit etwa viele Klagen von überlasteten Arztpraxen, führte Kretschmann an.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen liegt nach Zahlen des Landesgesundheitsamts vom Montag in nur 5 von 44 Stadt- und Landkreisen unter 1.000. Auf den Intensivstationen im Land werden derzeit 274 Covid-Erkrankte behandelt. Die Zahl der Corona-Infizierten, die innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, liegt bei 4,8.