Kretschmann zu Ermittlungen: "Minister Strobl genießt mein volles Vertrauen"

Ministerpräsident Kretschmann hat sich in der Polizeiaffäre erneut hinter seinen Innenminister gestellt. Eine Entlassung von Strobl steht laut Kretschmann momentan nicht zur Debatte.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat seinem Innenminister Thomas Strobl (CDU) in der Affäre um die Weitergabe eines Anwaltsschreibens an die Presse erneut den Rücken gestärkt. Strobl genieße weiterhin sein volles Vertrauen, die Erklärungen des Ministers zur Polizeiaffäre seien "glaubwürdig" und "plausibel", betonte Kretschmann am Dienstag bei der Regierungspressekonferenz.

Frage der Entlassung stellt sich laut Kretschmann nicht

Auf Nachfrage stellte Kretschmann bei der Pressekonferenz auch klar, dass sich die Frage der Entlassung bei Innenminister Strobl nicht gestellt habe. Der Ministerpräsident begründete dies unter anderem damit, dass momentan erst ein Verfahren laufe, das die Vorwürfe bewerte. "Da gilt die Unschuldsvermutung und ich habe Vertrauen zu Minister Strobl gerade aufgrund seiner bisherigen Amtsführung." Bis das Verfahren abgeschlossen sei, bleibe alles wie bisher.

SPD und FDP fordern Rücktritt von Strobl

Die Opposition im Landtag fordert unterdessen den Rücktritt von Innenminister Strobl. Außerdem will die FDP, dass die Staatsanwaltschaft das private und das dienstliche Mobiltelefon des Innenministers beschlagnahmt.

Die Durchsuchung des Innenministeriums fand am Freitag statt. Was dabei alles beschlagnahmt wurde, dazu wollte sich eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Anfrage nicht äußern.

Kretschmann: "Stelle Freundschaft nicht über Rechtsstaat"

Kretschmann äußerte sich am Dienstag auch zu dem Vorwurf, er würde seine Freundschaft zu Minister Strobl über den Rechtsstaat stellen. Das hatte ihm unter anderem der baden-württembergische Landtagsabgeordnete Sascha Binder (SPD) vorgeworfen. Kretschmann nannte die Vorwürfe abwegig. Es stehe immer das Interesse des Landes über allem und die Rechtsstaatlichkeit gehe sowieso allem voraus, so Kretschmann.

Trotzdem betonte Kretschmann auch das gute Verhältnis zwischen ihm und dem Innenminister. Zwischen Strobl und ihm herrsche ein solides belastbares Verhältnis, man können alle Dinge offen besprechen und Krisen meistern.

Ministerpräsident will Ermittlungen abwarten

Richtig konkret wollte sich Kretschmann nicht zu den laufenden Ermittlungen gegen Strobl äußern. "Der Ball liegt da jetzt nicht in meinem Spielfeld, sondern im Feld der Justiz", betonte Kretschmann. Die Ermittlungen gegen den Innenminister seien "Ausdruck unseres Rechtsstaats".

Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit Mittwoch gegen einen Journalisten und den Minister. Der Reporter wird verdächtigt, aus amtlichen Dokumenten eines laufenden Verfahrens zitiert zu haben. Strobl wiederum soll ihn dazu angestiftet haben. Die Opposition fordert die Entlassung des Ministers.

Im Zentrum der Affäre stehen eigentlich Ermittlungen gegen den ranghöchsten Polizeibeamten aus Baden-Württemberg wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. Der Mann soll einer Hauptkommissarin in einem Videochat angeboten haben, ihr bei der Karriere zu helfen, wenn sie ihm sexuell zu Diensten sei. Strobl hatte am Mittwoch eingeräumt, im Dezember das Schreiben an den Journalisten weitergegeben zu haben.

Streit um Titel der Strobl-Debatte am Mittwoch im Landtag

Am Mittwoch ist die Polizeiaffäre um Strobl auch Thema im Landtag. Im Vorfeld gab es Streit über den Titel der Debatte. Die von der FDP beantragte Aussprache soll nun folgendermaßen heißen: "Verdacht der Veröffentlichung von Dienstgeheimnissen - Wer kann dem Dienstherrn Strobl noch trauen?"

Ursprünglich sollte die Debatte nach dem Willen der FDP lauten: "Verrat von oben - wer kann dem Dienstherrn Strobl noch trauen?". Das hatte Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) abgelehnt und erklärt, es sei lange Parlamentspraxis, dass bei solchen Debatten-Titeln "schwere persönliche Vorwürfe unzulässig sind".

Hagel: "Persönliche Vorwürfe in Debattentiteln unzulässig"

Die FDP zeigte sich verärgert über die Abschwächung des Titels. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Manuel Hagel verteidigte die Entscheidung: "Zu unserer parlamentarischen Kultur gehört eine lebendige Debatte. Zu unserer demokratischen Kultur gehört aber auch, dass schwere persönliche Vorwürfe in Debattentiteln unzulässig sind", so Hagel.