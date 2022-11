Baden-Württemberg will Unternehmen und Handwerksbetrieben aufgrund der Energiekrise helfen. Dafür werde derzeit ein Liquiditätsprogramm mit zinsverbilligten Krediten aufgebaut, so Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Landtag.