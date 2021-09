Drei Stufen und Einschränkungen für Ungeimpfte: Die neue Corona-Verordnung des Landes soll am Donnerstag in Kraft treten. Das hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag bekanntgegeben. Gemeinsam mit Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) stellte er bei der ersten Pressekonferenz nach den Sommerferien in Stuttgart die vorgesehenen Eckpunkte vor.