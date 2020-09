Wegen eines Brands in einem Hotel in Friedrichshafen sind am Dienstagmorgen zwischen 80 und 90 Hotelgäste evakuiert worden. Das teilte die Polizei mit. Sie wurden in einer Sporthalle untergebracht. Verletzt wurde niemand. Das Feuer entstand am frühen Morgen im Keller des Hotels in einem Stromverteilerkasten. Es bildete sich starker Rauch, der sich im Gebäude ausbreitete. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unklar. mehr...