Die grün-schwarze Landesregierung verzichtet in der neuen Legislaturperiode auf mehrere Beauftragten-Stellen. So werden in der kommenden Legislaturperiode die Stellen des Demografie-, Technologie-, und Lärmschutzbeauftragten abgeschafft, wie das Staatsministerium der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Die Aufgaben würden in den jeweiligen Ressorts neu verteilt, erklärte eine Sprecherin. Der Start in eine neue Legislaturperiode sei auch die Zeit, um Aufgaben neu zuzuteilen. Posten sollten sich nicht verselbstständigen über die Jahre. Die neue Landesregierung war zuletzt heftig wegen des Schaffens eines neuen Ministeriums und der Bestellung zusätzlicher Staatssekretäre kritisiert worden. So wurde Grün-Schwarz vorgeworfen, den Regierungsapparat aufzublähen. Die Regierung besteht künftig nach Angaben des Staatsministeriums aus 29 Personen - das sind ein Minister- und vier Staatssekretärsposten mehr als in der vergangenen Legislaturperiode.